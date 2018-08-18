Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ . P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.
В моменти девала ціна оренди завжди залишалась незмінною у гривні, і тільки згодом догоняла (не повністю) у доларах. Ні один орендар не буде фіксувати оренду у доларі в очікувані девала, а у них буде широкий вибір варіантів. Особливо, коли орендодавці повернуться з евакуації, та колишні орендарі приберут свої речі, та звільнять квартири.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 07 тра, 2022 21:47, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ . P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.
В моменти девала ціна оренди завжди залишалась незмінною у гривні, і тільки згодом догоняла (не повністю) у доларах. Ні один орендар не буде фіксувати оренду у доларі в очікувані девала, а у них буде широкий вибір варіантів. Особливо, коли орендодавці повернуться з евакуації, та колишні орендарі приберут свої речі, та звільнять квартири.
В такому разі на могилу орендного бізнесу в Київі можна покласти вінок. Але...Такая ситуація не всюди...В ЗУ за $ фіксують квартиранти на ура , а ціни космічні, навіть для таких містах "сільського типу" як Хмельницький наприклад. Про Львів взагалі мовчу.