RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9820982198229823

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 201
1. Не вище 900
23%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:40

  Moneta написав:Зашел посмотреть свежие цены после того как реестры открыли. А тут до сих пор мрии про беженцев которые наперегонки будут новострои раскупать. :mrgreen:

Тем временем бюджетники, получавшие 15к оклад, уже получают 6к. Дефляционная спираль закручивается. Крупные города выглядят все менее перспективно.

Открыть то открыли, только посмотреть собственника могу только нотариусы.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 09.02.09
Подякував: 641 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:44

  _Mykola_ написав:
  Moneta написав:Зашел посмотреть свежие цены после того как реестры открыли. А тут до сих пор мрии про беженцев которые наперегонки будут новострои раскупать. :mrgreen:

Тем временем бюджетники, получавшие 15к оклад, уже получают 6к. Дефляционная спираль закручивается. Крупные города выглядят все менее перспективно.

Открыть то открыли, только посмотреть собственника могу только нотариусы.

Зате військові отримують по 1000-3000$, а їх кількість буде тільки збільшуватись.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 901
З нами з: 04.06.19
Подякував: 223 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація
національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ .
P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.

В моменти девала ціна оренди завжди залишалась незмінною у гривні, і тільки згодом догоняла (не повністю) у доларах. Ні один орендар не буде фіксувати оренду у доларі в очікувані девала, а у них буде широкий вибір варіантів. Особливо, коли орендодавці повернуться з евакуації, та колишні орендарі приберут свої речі, та звільнять квартири.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 07 тра, 2022 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8833
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:47

  Moneta написав:вот откроют допустим реестры - продавцы в валюте или гривне цены будут ставить?
а если валюту снять нельзя? а если ее нельзя будет снять ближайшие лет 5?
по какому будут продавать? :mrgreen:

Відставити зраду.
Валюту з рахунків банки видають виходячи з величини курсу в розмірі 100 тис. грн за добу. Таким чином в день можна зняти з ОДНОГО банку 3 тис доларів у валюті.

З картками за кордоном, складніше, там тільки суммарно 100 тис. гривень за місяць.

А також валюту у банках складно, але можливо купити.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 09.02.09
Подякував: 641 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:53

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація
національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ .
P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.

В моменти девала ціна оренди завжди залишалась незмінною у гривні, і тільки згодом догоняла (не повністю) у доларах. Ні один орендар не буде фіксувати оренду у доларі в очікувані девала, а у них буде широкий вибір варіантів. Особливо, коли орендодавці повернуться з евакуації, та колишні орендарі приберут свої речі, та звільнять квартири.

В такому разі на могилу орендного бізнесу в Києві можна покласти вінок. Але...Такая ситуація не всюди...В ЗУ за $ фіксують квартиранти на ура , а ціни космічні, навіть в таких містах "сільського типу" як Хмельницький наприклад. Про Львів взагалі мовчу.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 07 тра, 2022 22:41, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 901
З нами з: 04.06.19
Подякував: 223 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 22:12

  Прохожий написав:
  Ромасик написав:Прохожий Славутич под ключ по 1,5К

бугага
Славутич по 3к рыночная цена?
с Тетрисом не попутал после чрезмерного "принятия"???

я и говорю не рыночная, но вот рядовой фантаст хочет 3К/м

еще один
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 23:14

  flyman написав:
  konstantin kirovograd написав:
Беженцы все качки молодые что-ли....Сильно что настроят в строй бригадах бабушки с дедушками,женщины...Вы хоть неделю работали на стройке-что других туда сватаете


----

В Німеччині біженців селять там де є можливість.
Думаю в Україні буде подібно, з якого смт. запропонують в інше смт., з умовної Бородянки в умовні Чоповичі (99%, скоріш за все, і не чули про нього).
Київ не гумовий.
Чи вважаєте, що безхатченків з умовної Салтовки Харкова будуть селити в столицю , в умовний ПОХ або Віник/Трою/Борщагу?


Я на будівельному майданчику працював в 90х в студентські роки і не бачу в тому чогось складного для фізично здорової людини працездатного віку. Пенсіонери та інваліди можуть наприклад їжу для будівельників готувати. Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.
v0f41k
 
Повідомлень: 490
З нами з: 14.11.08
Подякував: 181 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трололо, это Вы? https://fb.watch/cSGamHT5sb/
airmax78
 
Повідомлень: 40488
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4991 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9820982198229823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2209, 2210, 2211
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22106 6597061
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 тра, 2022 12:01
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2161733
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34505
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2605)
07.05.2022 23:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.