Ромасик написав:
я вот тоже не пойму, почему все разрывают тот Львов та Рич Посполиту? Поедь себе в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием.
Это есть конкретное предложение?
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Додано: Нед 08 тра, 2022 08:35
Это есть конкретное предложение?
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:57
Можна постити пости про оренду/нерухомість за 100500 доларів у Львові/В-ві та обзивати лендлордів баригами, які наживаються на крові переселенців, а можна поїхати в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием
Але декому заходить тільки 1й варіант.
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