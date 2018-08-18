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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9821982298239824

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 201
1. Не вище 900
23%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:35

  Ромасик написав:
  v0f41k написав:Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.

я вот тоже не пойму, почему все разрывают тот Львов та Рич Посполиту? Поедь себе в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием.

Это есть конкретное предложение?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:57

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:
  v0f41k написав:Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.

я вот тоже не пойму, почему все разрывают тот Львов та Рич Посполиту? Поедь себе в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием.

Это есть конкретное предложение?

Можна постити пости про оренду/нерухомість за 100500 доларів у Львові/В-ві та обзивати лендлордів баригами, які наживаються на крові переселенців, а можна поїхати в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием
Але декому заходить тільки 1й варіант.
flyman
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  #<1 ... 9821982298239824
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