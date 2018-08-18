Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ . P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.
В моменти девала ціна оренди завжди залишалась незмінною у гривні, і тільки згодом догоняла (не повністю) у доларах. Ні один орендар не буде фіксувати оренду у доларі в очікувані девала, а у них буде широкий вибір варіантів. Особливо, коли орендодавці повернуться з евакуації, та колишні орендарі приберут свої речі, та звільнять квартири.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 07 тра, 2022 21:47, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ . P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.
В моменти девала ціна оренди завжди залишалась незмінною у гривні, і тільки згодом догоняла (не повністю) у доларах. Ні один орендар не буде фіксувати оренду у доларі в очікувані девала, а у них буде широкий вибір варіантів. Особливо, коли орендодавці повернуться з евакуації, та колишні орендарі приберут свої речі, та звільнять квартири.
В такому разі на могилу орендного бізнесу в Києві можна покласти вінок. Але...Такая ситуація не всюди...В ЗУ за $ фіксують квартиранти на ура , а ціни космічні, навіть в таких містах "сільського типу" як Хмельницький наприклад. Про Львів взагалі мовчу.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 07 тра, 2022 22:41, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав: Беженцы все качки молодые что-ли....Сильно что настроят в строй бригадах бабушки с дедушками,женщины...Вы хоть неделю работали на стройке-что других туда сватаете
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В Німеччині біженців селять там де є можливість. Думаю в Україні буде подібно, з якого смт. запропонують в інше смт., з умовної Бородянки в умовні Чоповичі (99%, скоріш за все, і не чули про нього). Київ не гумовий. Чи вважаєте, що безхатченків з умовної Салтовки Харкова будуть селити в столицю , в умовний ПОХ або Віник/Трою/Борщагу?
Я на будівельному майданчику працював в 90х в студентські роки і не бачу в тому чогось складного для фізично здорової людини працездатного віку. Пенсіонери та інваліди можуть наприклад їжу для будівельників готувати. Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.
v0f41k написав:Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.
я вот тоже не пойму, почему все разрывают тот Львов та Рич Посполиту? Поедь себе в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием.
Это есть конкретное предложение?
Можна постити пости про оренду/нерухомість за 100500 доларів у Львові/В-ві та обзивати лендлордів баригами, які наживаються на крові переселенців, а можна поїхати в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием Але декому заходить тільки 1й варіант.
Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать. Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись. Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.