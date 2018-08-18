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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9820982198229823>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 201
1. Не вище 900
23%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація
національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ .
P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.

В моменти девала ціна оренди завжди залишалась незмінною у гривні, і тільки згодом догоняла (не повністю) у доларах. Ні один орендар не буде фіксувати оренду у доларі в очікувані девала, а у них буде широкий вибір варіантів. Особливо, коли орендодавці повернуться з евакуації, та колишні орендарі приберут свої речі, та звільнять квартири.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 07 тра, 2022 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:47

  Moneta написав:вот откроют допустим реестры - продавцы в валюте или гривне цены будут ставить?
а если валюту снять нельзя? а если ее нельзя будет снять ближайшие лет 5?
по какому будут продавать? :mrgreen:

Відставити зраду.
Валюту з рахунків банки видають виходячи з величини курсу в розмірі 100 тис. грн за добу. Таким чином в день можна зняти з ОДНОГО банку 3 тис доларів у валюті.

З картками за кордоном, складніше, там тільки суммарно 100 тис. гривень за місяць.

А також валюту у банках складно, але можливо купити.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:53

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація
національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ .
P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.

В моменти девала ціна оренди завжди залишалась незмінною у гривні, і тільки згодом догоняла (не повністю) у доларах. Ні один орендар не буде фіксувати оренду у доларі в очікувані девала, а у них буде широкий вибір варіантів. Особливо, коли орендодавці повернуться з евакуації, та колишні орендарі приберут свої речі, та звільнять квартири.

В такому разі на могилу орендного бізнесу в Києві можна покласти вінок. Але...Такая ситуація не всюди...В ЗУ за $ фіксують квартиранти на ура , а ціни космічні, навіть в таких містах "сільського типу" як Хмельницький наприклад. Про Львів взагалі мовчу.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 07 тра, 2022 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 22:12

  Прохожий написав:
  Ромасик написав:Прохожий Славутич под ключ по 1,5К

бугага
Славутич по 3к рыночная цена?
с Тетрисом не попутал после чрезмерного "принятия"???

я и говорю не рыночная, но вот рядовой фантаст хочет 3К/м

еще один
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 23:14

  flyman написав:
  konstantin kirovograd написав:
Беженцы все качки молодые что-ли....Сильно что настроят в строй бригадах бабушки с дедушками,женщины...Вы хоть неделю работали на стройке-что других туда сватаете


----

В Німеччині біженців селять там де є можливість.
Думаю в Україні буде подібно, з якого смт. запропонують в інше смт., з умовної Бородянки в умовні Чоповичі (99%, скоріш за все, і не чули про нього).
Київ не гумовий.
Чи вважаєте, що безхатченків з умовної Салтовки Харкова будуть селити в столицю , в умовний ПОХ або Віник/Трою/Борщагу?


Я на будівельному майданчику працював в 90х в студентські роки і не бачу в тому чогось складного для фізично здорової людини працездатного віку. Пенсіонери та інваліди можуть наприклад їжу для будівельників готувати. Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трололо, это Вы? https://fb.watch/cSGamHT5sb/
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 06:34

  _Mykola_ написав:
  Moneta написав:Зашел посмотреть свежие цены после того как реестры открыли. А тут до сих пор мрии про беженцев которые наперегонки будут новострои раскупать. :mrgreen:

Тем временем бюджетники, получавшие 15к оклад, уже получают 6к. Дефляционная спираль закручивается. Крупные города выглядят все менее перспективно.

Открыть то открыли, только посмотреть собственника могу только нотариусы.

А продавать, типа, и мимо нотариусов можно - что бы это проблемой было? :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:35

  Ромасик написав:
  v0f41k написав:Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.

я вот тоже не пойму, почему все разрывают тот Львов та Рич Посполиту? Поедь себе в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием.

Это есть конкретное предложение?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:57

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:
  v0f41k написав:Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.

я вот тоже не пойму, почему все разрывают тот Львов та Рич Посполиту? Поедь себе в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием.

Это есть конкретное предложение?

Можна постити пости про оренду/нерухомість за 100500 доларів у Львові/В-ві та обзивати лендлордів баригами, які наживаються на крові переселенців, а можна поїхати в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием
Але декому заходить тільки 1й варіант.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:05

Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.
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