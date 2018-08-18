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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:10
flyman написав:
[
Але декому заходить тільки 1й варіант.
Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.
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roberto dark
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Додано: Нед 08 тра, 2022 09:15
roberto dark написав: flyman написав:
[
Але декому заходить тільки 1й варіант.
Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.
Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.
Шефенакер заявив, що це «явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде».
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
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jump
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Додано: Нед 08 тра, 2022 09:31
jump написав: roberto dark написав: flyman написав:
[
Але декому заходить тільки 1й варіант.
Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.
Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.
\\\
У вас цитата несколько кривовата:
В базі даних PESEL (ідентифікаційний номер) зареєстровано 400 тисяч осіб працездатного віку з України; понад 100 тисяч з них вже легально працюють в Польщі, заявив у суботу, 6 травня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер.
-- вот так будет правильнее.
А если добавить старую цитату за март оттуда же:
Наибольшее количество украинских беженцев приняла Польша — более двух миллионов человек.
получаем что-то на уровне каждый десятый...
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Додано: Нед 08 тра, 2022 09:55
jump написав:
Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
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fler
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:15
fler написав: jump написав:
Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
А чому ви застосовуєте частковий випадок (25% від 400к людей) до всіх, хто виїхав у Польшу (це 2,5 млн). У вас є дані щодо вікової та статевої структури виїхавших?
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:22
farm написав:
Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
а можно чуть подробнее плиз ?
вы рылов отшиваете сразу, после того как выясняется что реального клиента нет или даже если у рыла есть клиенты ?
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:31
farm написав:
Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.
фіксація в гривні?
а тепер подумаєм, куди піде курс гривні до долара
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flyman
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:33
flyman написав: farm написав:
Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.
фіксація в гривні?
а тепер подумаєм, куди піде курс гривні до долара
Може вверх, а може і вниз
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Investor_K
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