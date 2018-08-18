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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9820982198229823

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 201
1. Не вище 900
23%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:10

  flyman написав:[
Але декому заходить тільки 1й варіант.

Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:15

  roberto dark написав:
  flyman написав:[
Але декому заходить тільки 1й варіант.

Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.


Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі

Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.

Шефенакер заявив, що це «явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде».

Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:31

  jump написав:
  roberto dark написав:
  flyman написав:[
Але декому заходить тільки 1й варіант.

Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.


Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі

Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.
\\\

У вас цитата несколько кривовата:
В базі даних PESEL (ідентифікаційний номер) зареєстровано 400 тисяч осіб працездатного віку з України; понад 100 тисяч з них вже легально працюють в Польщі, заявив у суботу, 6 травня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер.

-- вот так будет правильнее.

А если добавить старую цитату за март оттуда же:
Наибольшее количество украинских беженцев приняла Польша — более двух миллионов человек.


получаем что-то на уровне каждый десятый...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:55

  jump написав:Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.


Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:15

  fler написав:
  jump написав:Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.


Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.

А чому ви застосовуєте частковий випадок (25% від 400к людей) до всіх, хто виїхав у Польшу (це 2,5 млн). У вас є дані щодо вікової та статевої структури виїхавших?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:22

  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.


а можно чуть подробнее плиз ?
вы рылов отшиваете сразу, после того как выясняется что реального клиента нет или даже если у рыла есть клиенты ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:31

  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.

фіксація в гривні?
а тепер подумаєм, куди піде курс гривні до долара
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:33

  flyman написав:
  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.

фіксація в гривні?
а тепер подумаєм, куди піде курс гривні до долара

Може вверх, а може і вниз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:37

  baraka написав:
  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.


а можно чуть подробнее плиз ?
вы рылов отшиваете сразу, после того как выясняется что реального клиента нет или даже если у рыла есть клиенты ?

Как только узнаю что имею дело с риелтором, так и отказываю.
Их рассказы про 100500 клиентов, как правило, сказки. Кроме того, я недавно столкнулся с тем, что риелторы предоставляющие услуги арендодателю сбили цену на 1000 грн. хотя клиент был готов платить по максимуму. При этом они сами научили арендатора как торговаться.
farm
 
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