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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9821982298239824>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:10

  flyman написав:[
Але декому заходить тільки 1й варіант.

Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:15

  roberto dark написав:
  flyman написав:[
Але декому заходить тільки 1й варіант.

Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.


Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі

Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.

Шефенакер заявив, що це «явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде».

Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:31

  jump написав:
  roberto dark написав:
  flyman написав:[
Але декому заходить тільки 1й варіант.

Бо вони не дуже прагнуть, як писав пан з ПОХ, жити в якихось "дирах" по типу села під Жашковом, та місити багнюку в чоботах.


Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі

Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.
\\\

У вас цитата несколько кривовата:
В базі даних PESEL (ідентифікаційний номер) зареєстровано 400 тисяч осіб працездатного віку з України; понад 100 тисяч з них вже легально працюють в Польщі, заявив у суботу, 6 травня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер.

-- вот так будет правильнее.

А если добавить старую цитату за март оттуда же:
Наибольшее количество украинских беженцев приняла Польша — более двух миллионов человек.


получаем что-то на уровне каждый десятый...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:55

  jump написав:Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.


Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:15

  fler написав:
  jump написав:Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.


Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.

А чому ви застосовуєте частковий випадок (25% від 400к людей) до всіх, хто виїхав у Польшу (це 2,5 млн). У вас є дані щодо вікової та статевої структури виїхавших?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:22

  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.


а можно чуть подробнее плиз ?
вы рылов отшиваете сразу, после того как выясняется что реального клиента нет или даже если у рыла есть клиенты ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:31

  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.

фіксація в гривні?
а тепер подумаєм, куди піде курс гривні до долара
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:33

  flyman написав:
  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.

фіксація в гривні?
а тепер подумаєм, куди піде курс гривні до долара

Може вверх, а може і вниз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:37

  baraka написав:
  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.


а можно чуть подробнее плиз ?
вы рылов отшиваете сразу, после того как выясняется что реального клиента нет или даже если у рыла есть клиенты ?

Как только узнаю что имею дело с риелтором, так и отказываю.
Их рассказы про 100500 клиентов, как правило, сказки. Кроме того, я недавно столкнулся с тем, что риелторы предоставляющие услуги арендодателю сбили цену на 1000 грн. хотя клиент был готов платить по максимуму. При этом они сами научили арендатора как торговаться.
farm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:55

  alfredhaos написав:
  fler написав:
  jump написав:Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.


Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.

А чому ви застосовуєте частковий випадок (25% від 400к людей) до всіх, хто виїхав у Польшу (це 2,5 млн). У вас є дані щодо вікової та статевої структури виїхавших?


Спеціально для Вас виділено кольором. Ви маєте розуміти, що не повернуться не лише ті працездатні, які знайшли роботу. Не повернуться також діти та пенси, які там разом з ними. Не повернуться ті, кому не потрібно шукати роботу в Польщі, бо вони мають достатні джерела доходів. Тому до офіційних 25% я вживаю ще слово "мінімум".
Вікова та статтєва стуктура тут не грає вагому роль. Ключове слово - працездатні, яке, між іншим, означає від 18 до 60 років.
fler
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