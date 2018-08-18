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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9821982298239824

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оренда відновлюється і це факт, якщо не буде нового наступу на Київ в гривні через 3 місяці буде довоєнна ціна
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:48

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:
  v0f41k написав:Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.

я вот тоже не пойму, почему все разрывают тот Львов та Рич Посполиту? Поедь себе в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием.

Это есть конкретное предложение?

вот первое попавшееся конткретное предложение
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dom-dly ... LItn6.html
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:06

  cherchiltank написав:Оренда відновлюється і це факт, якщо не буде нового наступу на Київ в гривні через 3 місяці буде довоєнна ціна


І якщо будуть довоєнні зарплати...
Хоча кількість підприємств, які не працюють, скорочується, наприкінці квітня значна частина підприємств (54%) змушена утримувати менше персоналу, а 34% – платити нижчу зарплату, ніж до війни. Частка підприємств, які не змінили зарплату (38%), також знижується.
Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за квітень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/makroek ... -2022-roku
fler
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