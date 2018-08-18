Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Оренда відновлюється і це факт, якщо не буде нового наступу на Київ в гривні через 3 місяці буде довоєнна ціна
І якщо будуть довоєнні зарплати... Хоча кількість підприємств, які не працюють, скорочується, наприкінці квітня значна частина підприємств (54%) змушена утримувати менше персоналу, а 34% – платити нижчу зарплату, ніж до війни. Частка підприємств, які не змінили зарплату (38%), також знижується. Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за квітень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/makroek ... -2022-roku