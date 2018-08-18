Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Оренда відновлюється і це факт, якщо не буде нового наступу на Київ в гривні через 3 місяці буде довоєнна ціна
І якщо будуть довоєнні зарплати... Хоча кількість підприємств, які не працюють, скорочується, наприкінці квітня значна частина підприємств (54%) змушена утримувати менше персоналу, а 34% – платити нижчу зарплату, ніж до війни. Частка підприємств, які не змінили зарплату (38%), також знижується. Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за квітень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/makroek ... -2022-roku
fler написав:Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме. Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати. Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
fler написав:Спеціально для Вас виділено кольором. Ви маєте розуміти, що не повернуться не лише ті працездатні, які знайшли роботу. Не повернуться також діти та пенси, які там разом з ними. Не повернуться ті, кому не потрібно шукати роботу в Польщі, бо вони мають достатні джерела доходів. Тому до офіційних 25% я вживаю ще слово "мінімум". Вікова та статтєва стуктура тут не грає вагому роль. Ключове слово - працездатні, яке, між іншим, означає від 18 до 60 років.
Ви знову переносите частковий випадок на всю популяцію. Якщо працевлаштувалось 100к із 400к - то це не означає, що серед інших тимчасових біженців збережеться цей відсоток. По-перше, чи є попит на ринку праці у такому обсязі? По-друге, чи готові самі українці працювати на таких умовах? Як вище зазначили, і я згоден, що багато осіб із з/п вище середнього в Україні будуть повертатися, залишаться закордоном лише білі комірці, або ж люди, що втратили житло.
Vlad442 написав:В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати. Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
Так, звісно. Повертатимуться переважно: 1) ті, хто не зміг добре влаштуватися там; 2) жінки, яким потрібні їх чоловіки; 3) ті, хто не втратив майно та пристойну роботу/бізнес тут.