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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9821982298239824

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оренда відновлюється і це факт, якщо не буде нового наступу на Київ в гривні через 3 місяці буде довоєнна ціна
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:48

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:
  v0f41k написав:Для тих хто не бажає будуватися/працювати є досить багато вільних хат по селам в 50-100км від райцентру.

я вот тоже не пойму, почему все разрывают тот Львов та Рич Посполиту? Поедь себе в экологически чистое село под Жашковом, где за 1000 грн/мес будешь жить с 3-разовым эко-питанием.

Это есть конкретное предложение?

вот первое попавшееся конткретное предложение
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dom-dly ... LItn6.html
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:06

  cherchiltank написав:Оренда відновлюється і це факт, якщо не буде нового наступу на Київ в гривні через 3 місяці буде довоєнна ціна


І якщо будуть довоєнні зарплати...
Хоча кількість підприємств, які не працюють, скорочується, наприкінці квітня значна частина підприємств (54%) змушена утримувати менше персоналу, а 34% – платити нижчу зарплату, ніж до війни. Частка підприємств, які не змінили зарплату (38%), також знижується.
Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за квітень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/makroek ... -2022-roku
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.

Ціна як до війни? Наскільки вона була ринкова на той час?
Який портрет орендаря? Знімав в Кийові, та змінив квартиру, біженець зі Сходу, реевакуювався з Заходу?

Співпрацювати це віддати квартиру їм на "ексклюзив", чи відмовляли ріелторам з клієнтами?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fler написав:Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.

В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати.
Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:51

  fler написав:Спеціально для Вас виділено кольором. Ви маєте розуміти, що не повернуться не лише ті працездатні, які знайшли роботу. Не повернуться також діти та пенси, які там разом з ними. Не повернуться ті, кому не потрібно шукати роботу в Польщі, бо вони мають достатні джерела доходів. Тому до офіційних 25% я вживаю ще слово "мінімум".
Вікова та статтєва стуктура тут не грає вагому роль. Ключове слово - працездатні, яке, між іншим, означає від 18 до 60 років.

Ви знову переносите частковий випадок на всю популяцію. Якщо працевлаштувалось 100к із 400к - то це не означає, що серед інших тимчасових біженців збережеться цей відсоток. По-перше, чи є попит на ринку праці у такому обсязі? По-друге, чи готові самі українці працювати на таких умовах? Як вище зазначили, і я згоден, що багато осіб із з/п вище середнього в Україні будуть повертатися, залишаться закордоном лише білі комірці, або ж люди, що втратили житло.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:00

  Vlad442 написав:В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати.
Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.


Так, звісно. Повертатимуться переважно:
1) ті, хто не зміг добре влаштуватися там;
2) жінки, яким потрібні їх чоловіки;
3) ті, хто не втратив майно та пристойну роботу/бізнес тут.
fler
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