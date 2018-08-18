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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:31
Vlad442 написав: fler написав:
Де Ви таке знайшли у моїх постах Там конкретно вказано - 25% працездатних знайшли роботу у Польщі
. Де саме я переношу це на всіх інших? Не приписуйте, б-ласка, мені Ваші фантазії.
Я критично оцінюю якість цифр від журналістів. Не може буди, що у Польші з міліонів біженців усього 400 тис працездантих. Левова частка з 100 тис, хто влаштувався, можуть буди "професійні заробітчани" з ЗУ, яки скористалися нагодой, а не біженці.
Навіщо перекручувати та вигадувати? Ми про кого говоримо? Звідки Ви взяли 400 тис. працездатних - таку цифру ніхто ніде не називав
У Польщі кожен четвертий працездатний біженець з України вже знайшов роботу. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павло Шефернакер, передає Укрінформ із посиланням на Polskie radio.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 15:01
Vlad442 написав: fler написав:
Де Ви таке знайшли у моїх постах Там конкретно вказано - 25% працездатних знайшли роботу у Польщі
. Де саме я переношу це на всіх інших? Не приписуйте, б-ласка, мені Ваші фантазії.
Я критично оцінюю якість цифр від журналістів. Не може буди, що у Польші з міліонів біженців усього 400 тис працездантих. Левова частка з 100 тис, хто влаштувався, можуть буди "професійні заробітчани" з ЗУ, яки скористалися нагодой, а не біженці.
Я же там прямо под тем сообщением правильную цитату привел...
Из примерно трех лямов "понаехов" -- 0.4ляма решили попробовать найти работу. У трех человек из 4-х решивших попробовать -- это (пока?) не получилось.
Понятное дело, что не все три ляма способны работать в принципе: где-то лям из них -- дети, еще лям -- дедушки/бабушки (ну или полторашка на 0.5), тысяч 600 -- мажоры, которым нафиг эти польские грОши не нужны -- как-то так
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