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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9822982398249825

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:31

  Vlad442 написав:
  fler написав:Де Ви таке знайшли у моїх постах Там конкретно вказано - 25% працездатних знайшли роботу у Польщі. Де саме я переношу це на всіх інших? Не приписуйте, б-ласка, мені Ваші фантазії.

Я критично оцінюю якість цифр від журналістів. Не може буди, що у Польші з міліонів біженців усього 400 тис працездантих. Левова частка з 100 тис, хто влаштувався, можуть буди "професійні заробітчани" з ЗУ, яки скористалися нагодой, а не біженці.


Навіщо перекручувати та вигадувати? Ми про кого говоримо? Звідки Ви взяли 400 тис. працездатних - таку цифру ніхто ніде не називав :roll:
У Польщі кожен четвертий працездатний біженець з України вже знайшов роботу. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павло Шефернакер, передає Укрінформ із посиланням на Polskie radio.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:01

  Vlad442 написав:
  fler написав:Де Ви таке знайшли у моїх постах Там конкретно вказано - 25% працездатних знайшли роботу у Польщі. Де саме я переношу це на всіх інших? Не приписуйте, б-ласка, мені Ваші фантазії.

Я критично оцінюю якість цифр від журналістів. Не може буди, що у Польші з міліонів біженців усього 400 тис працездантих. Левова частка з 100 тис, хто влаштувався, можуть буди "професійні заробітчани" з ЗУ, яки скористалися нагодой, а не біженці.

Я же там прямо под тем сообщением правильную цитату привел...
Из примерно трех лямов "понаехов" -- 0.4ляма решили попробовать найти работу. У трех человек из 4-х решивших попробовать -- это (пока?) не получилось.
Понятное дело, что не все три ляма способны работать в принципе: где-то лям из них -- дети, еще лям -- дедушки/бабушки (ну или полторашка на 0.5), тысяч 600 -- мажоры, которым нафиг эти польские грОши не нужны -- как-то так :lol:
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