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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:31
Vlad442 написав: fler написав:
Де Ви таке знайшли у моїх постах Там конкретно вказано - 25% працездатних знайшли роботу у Польщі
. Де саме я переношу це на всіх інших? Не приписуйте, б-ласка, мені Ваші фантазії.
Я критично оцінюю якість цифр від журналістів. Не може буди, що у Польші з міліонів біженців усього 400 тис працездантих. Левова частка з 100 тис, хто влаштувався, можуть буди "професійні заробітчани" з ЗУ, яки скористалися нагодой, а не біженці.
Навіщо перекручувати та вигадувати? Ми про кого говоримо? Звідки Ви взяли 400 тис. працездатних - таку цифру ніхто ніде не називав
У Польщі кожен четвертий працездатний біженець з України вже знайшов роботу. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павло Шефернакер, передає Укрінформ із посиланням на Polskie radio.
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fler
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Додано: Нед 08 тра, 2022 15:01
Vlad442 написав: fler написав:
Де Ви таке знайшли у моїх постах Там конкретно вказано - 25% працездатних знайшли роботу у Польщі
. Де саме я переношу це на всіх інших? Не приписуйте, б-ласка, мені Ваші фантазії.
Я критично оцінюю якість цифр від журналістів. Не може буди, що у Польші з міліонів біженців усього 400 тис працездантих. Левова частка з 100 тис, хто влаштувався, можуть буди "професійні заробітчани" з ЗУ, яки скористалися нагодой, а не біженці.
Я же там прямо под тем сообщением правильную цитату привел...
Из примерно трех лямов "понаехов" -- 0.4ляма решили попробовать найти работу. У трех человек из 4-х решивших попробовать -- это (пока?) не получилось.
Понятное дело, что не все три ляма способны работать в принципе: где-то лям из них -- дети, еще лям -- дедушки/бабушки (ну или полторашка на 0.5), тысяч 600 -- мажоры, которым нафиг эти польские грОши не нужны -- как-то так
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Додано: Нед 08 тра, 2022 15:36
Vlad442 написав: fler написав:
Так, звісно. Повертатимуться переважно:
1) ті, хто не зміг добре влаштуватися там;
2) жінки, яким потрібні їх чоловіки;
3) ті, хто не втратив майно та пристойну роботу/бізнес тут.
Тобто 98%.
Еміграція це складне рішення, яке готується заздалегідь. Язик, навички, пошук роботи, житла. Тому у більшості тих, хто опинився на чужбині зненацька, маючи навіть підтримку місцевих та законодавства, не вийде там закріпитися. Крім того зараз дуже велика конкуренція за некваліфіковані робочі місця з боку біженців.
Цифра 98% выглядит смешной как минимум.
Как минимум вся наша молодежь из депрессивных регионов освоится и останется за рубежем, для них возможность работать и жить в арендном жилье кажется манной небесной. В Киеве их зарплат в супермаркете не хватало зачастую даже на то чтобы приличную комнату снять, не говоря уже о квартире. Толпы наших и молодых, и не очень учат язык так, что дым идет коромыслом.
Причем не только из пострадавших регионов. В Германии море семей из Буковины и Закарпатья. Сели здесь на 24 статью мертво и рассказывают немцам, как страшно их в Украине бомбили. Не хотят возвращаться отсюда ни ногой, ни траком.
Если Европа сама их не выпрет, большинство здесь так и окопается.
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antey1969
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Додано: Нед 08 тра, 2022 15:40
Vlad442 написав: farm написав:
Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Ціна як до війни? Наскільки вона була ринкова на той час?
Який портрет орендаря? Знімав в Кийові, та змінив квартиру, біженець зі Сходу, реевакуювався з Заходу?
Співпрацювати це віддати квартиру їм на "ексклюзив", чи відмовляли ріелторам з клієнтами?
Ціна була середньориночна.
Арендар - переселенець зі сходу. Втратив майже все що було. Знайшов роботу в Києві і переїхав.
По ріелторам додати нічого; для мене не є проблемою розмістити об'яву в інтернет і скласти договір так як треба мені.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 15:53
farm написав: Vlad442 написав: farm написав:
Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Ціна як до війни? Наскільки вона була ринкова на той час?
Який портрет орендаря? Знімав в Кийові, та змінив квартиру, біженець зі Сходу, реевакуювався з Заходу?
Співпрацювати це віддати квартиру їм на "ексклюзив", чи відмовляли ріелторам з клієнтами?
Ціна була середньориночна.
Арендар - переселенець зі сходу. Втратив майже все що було. Знайшов роботу в Києві і переїхав.
По ріелторам додати нічого; для мене не є проблемою розмістити об'яву в інтернет і скласти договір так як треба мені.
Тобто ти, здав тому, хто втратив все, за гроші по максимуму
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Додано: Нед 08 тра, 2022 16:00
_hunterСпасибо за существенное дополнение с использованием первоисточника, которое меняет порядок исчисления "запрацювавших".
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Додано: Нед 08 тра, 2022 16:11
pesikot написав:
Тобто ти, здав тому, хто втратив все, за гроші по максимуму
Тобто переселенець знайшов варіант, який йому підійшов. Вибір великий. Є варіанти і за 5 тис у Кийові, є варіанти за комуналку не в Кийові. Мародерство, це забирати у людей останнє, користуючись їх скрутним становищем. Тут людина знайшла роботу та зняла що подобається.
Втратив усе, це може бути від втратив бізнес, до втратив житло та всі речі у пожежі після вибуха.
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Vlad442
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Додано: Нед 08 тра, 2022 16:16
antey1969 написав:
Цифра 98% выглядит смешной как минимум.
Как минимум вся наша молодежь из депрессивных регионов освоится и останется за рубежем, для них возможность работать и жить в арендном жилье кажется манной небесной.
Подивимось. Часто люди, яки не могли дати ладу своєму життю тут, не можуть і там. Виїжджають порівняно успішні. До того ж зараз змогли виїхати тільки жінки та діти.
antey1969 написав:
Сели здесь
на 24 статью мертво и рассказывают немцам, как страшно их в Украине бомбили. Не хотят возвращаться отсюда ни ногой, ни траком.
Як ви 69 року народження змогли опинитись там? Будете повертатись, чи будете вчити мову, та працювати на нижних ступенях соціальних сходів?
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Додано: Нед 08 тра, 2022 16:29
Vlad442 написав: pesikot написав:
Тобто ти, здав тому, хто втратив все, за гроші по максимуму
Тобто переселенець знайшов варіант, який йому підійшов. Вибір великий. Є варіанти і за 5 тис у Кийові, є варіанти за комуналку не в Кийові. Мародерство, це забирати у людей останнє, користуючись їх скрутним становищем. Тут людина знайшла роботу та зняла що подобається.
Втратив усе, це може бути від втратив бізнес, до втратив житло та всі речі у пожежі після вибуха.
Бажаю тобi втратити все ..
Все, більше казати не буду
якщо розумний, то зрозуміешь
якщо дурень, то ...
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Додано: Нед 08 тра, 2022 16:38
pesikot написав:
Тобто ти, здав тому, хто втратив все, за гроші по максимуму
Не дуже зрозумів, ви один з ображених ріелторів, чи я мав отримати у вас дозвіл на роботу?
Можете не відповідати, мені не дуже цікаво.
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