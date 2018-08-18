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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 тра, 2022 16:40
pesikot написав:
Бажаю тобi втратити все ..
Все, більше казати не буду
якщо розумний, то зрозуміешь
якщо дурень, то ...
Навіщо таке бажати??
У деякому сенсі я втратив майже все, і війна ще не закінчилась.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 16:45
alfredhaos написав: fler написав:
Спеціально для Вас виділено кольором. Ви маєте розуміти, що не повернуться не лише ті працездатні, які знайшли роботу. Не повернуться також діти та пенси, які там разом з ними. Не повернуться ті, кому не потрібно шукати роботу в Польщі, бо вони мають достатні джерела доходів. Тому до офіційних 25% я вживаю ще слово "мінімум".
Вікова та статтєва стуктура тут не грає вагому роль. Ключове слово - працездатні, яке, між іншим, означає від 18 до 60 років.
Ви знову переносите частковий випадок на всю популяцію. Якщо працевлаштувалось 100к із 400к - то це не означає, що серед інших тимчасових біженців збережеться цей відсоток. По-перше, чи є попит на ринку праці у такому обсязі? По-друге, чи готові самі українці працювати на таких умовах? Як вище зазначили, і я згоден, що багато осіб із з/п вище середнього в Україні будуть повертатися, залишаться закордоном лише білі комірці, або ж люди, що втратили житло.
На прикладі знайомої - виїзд і проживання раніше коштували грошей, яких у неї не було зайвих, та й взагалі зарплати там вже не приваблювали. Зараз вона за допомогою волонтерів виїхала безкоштовно і безкоштовно там проживає і харчується - якщо підвернеться робота - буде працювати. Більшість біженців так само гарно там прилаштувалися і якщо не матимуть фінансових складнощів - сюди їхати не поспішатимуть, можливо ще й чоловіків підтягнуть, якщо мають. Розразовувати, що назад повернуться майже всі - не слід. Як мінімум 1-2 млн скористаються вікном можливостей, яке буває один раз на життя - НАХАЛЯВУ десь пожити, або нахаляву прилаштуватися, бо еміграцію стримувало крім кордонів і законів, ще й фінансове питання та невизначеність - чи варто їхати, чи не закінчаться гроші на півшляху.
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