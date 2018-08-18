Додано: Нед 08 тра, 2022 16:45

alfredhaos написав: fler написав: Спеціально для Вас виділено кольором. Ви маєте розуміти, що не повернуться не лише ті працездатні, які знайшли роботу. Не повернуться також діти та пенси, які там разом з ними. Не повернуться ті, кому не потрібно шукати роботу в Польщі, бо вони мають достатні джерела доходів. Тому до офіційних 25% я вживаю ще слово "мінімум".

Вікова та статтєва стуктура тут не грає вагому роль. Ключове слово - працездатні, яке, між іншим, означає від 18 до 60 років. Спеціально для Вас виділено кольором. Ви маєте розуміти, що не повернуться не лише ті працездатні, які знайшли роботу. Не повернуться також діти та пенси, які там разом з ними. Не повернуться ті, кому не потрібно шукати роботу в Польщі, бо вони мають достатні джерела доходів. Тому до офіційних 25% я вживаю ще слово "мінімум".Вікова та статтєва стуктура тут не грає вагому роль. Ключове слово - працездатні, яке, між іншим, означає від 18 до 60 років.

Ви знову переносите частковий випадок на всю популяцію. Якщо працевлаштувалось 100к із 400к - то це не означає, що серед інших тимчасових біженців збережеться цей відсоток. По-перше, чи є попит на ринку праці у такому обсязі? По-друге, чи готові самі українці працювати на таких умовах? Як вище зазначили, і я згоден, що багато осіб із з/п вище середнього в Україні будуть повертатися, залишаться закордоном лише білі комірці, або ж люди, що втратили житло. Ви знову переносите частковий випадок на всю популяцію. Якщо працевлаштувалось 100к із 400к - то це не означає, що серед інших тимчасових біженців збережеться цей відсоток. По-перше, чи є попит на ринку праці у такому обсязі? По-друге, чи готові самі українці працювати на таких умовах? Як вище зазначили, і я згоден, що багато осіб із з/п вище середнього в Україні будуть повертатися, залишаться закордоном лише білі комірці, або ж люди, що втратили житло.

На прикладі знайомої - виїзд і проживання раніше коштували грошей, яких у неї не було зайвих, та й взагалі зарплати там вже не приваблювали. Зараз вона за допомогою волонтерів виїхала безкоштовно і безкоштовно там проживає і харчується - якщо підвернеться робота - буде працювати. Більшість біженців так само гарно там прилаштувалися і якщо не матимуть фінансових складнощів - сюди їхати не поспішатимуть, можливо ще й чоловіків підтягнуть, якщо мають. Розразовувати, що назад повернуться майже всі - не слід. Як мінімум 1-2 млн скористаються вікном можливостей, яке буває один раз на життя - НАХАЛЯВУ десь пожити, або нахаляву прилаштуватися, бо еміграцію стримувало крім кордонів і законів, ще й фінансове питання та невизначеність - чи варто їхати, чи не закінчаться гроші на півшляху.