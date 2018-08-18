Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 20:29
Додано: Нед 08 тра, 2022 20:31
Додано: Нед 08 тра, 2022 20:45
Не факт. Ставки ЄЦБ, ФРС ростуть.
Крім того, Литва, Латвія, Болгарія, Румунія, не дуже вони там і відіграли ціни.
Був приплив, а разом з ним "всі лодки піднялися".
Що там завтра Путін, підніме ставки чи дасть задню? Переключиться на Фінляндію, чи як?
Моя думка, що буде підвищувати.
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