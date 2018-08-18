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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9824982598269827

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:29

  antey1969 написав:Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.

Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:31

  flyman написав:
  antey1969 написав:Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.

Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.

Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:45

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  antey1969 написав:Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.

Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.

Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.

Не факт. Ставки ЄЦБ, ФРС ростуть.
Крім того, Литва, Латвія, Болгарія, Румунія, не дуже вони там і відіграли ціни.
Був приплив, а разом з ним "всі лодки піднялися".

Що там завтра Путін, підніме ставки чи дасть задню? Переключиться на Фінляндію, чи як?
Моя думка, що буде підвищувати.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 00:42

  farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.

А вот в пригороде - уже не факт. На прошедшей неделе пересдавал 1к.квартиру, было пару звонков от жителей пригорода, говорят, что с таким бензином выгоднее в Киеве платить дяде, чем в своей бесплатно жить и ездить каждый день в Киев.
Сдал, кстати, за минус 40% от довоенного с фиксацией на полгода. За минус 30% звонков вообще не было. Снял не беженец, жил до этого так же в Киеве
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 00:54

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  antey1969 написав:Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.

Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.

Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.

Какой может быть ЕС для нас? На достаточно большой части страны танки мотаются, самолеты бомбят, грады и баллистические ракеты летают, а нам скажут: "Ничего страшного, вы молодцы, добро пожаловать в ЕС, мы давно о вас мечтали".
Дадут статус кандидата в лучшем случае. А вступление полноценное это уже после развала рашки
Damien
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