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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 тра, 2022 20:29
antey1969 написав:
Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.
Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 20:31
flyman написав: antey1969 написав:
Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.
Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.
Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 20:45
antey1969 написав: flyman написав: antey1969 написав:
Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.
Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.
Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.
Не факт. Ставки ЄЦБ, ФРС ростуть.
Крім того, Литва, Латвія, Болгарія, Румунія, не дуже вони там і відіграли ціни.
Був приплив, а разом з ним "всі лодки піднялися".
Що там завтра Путін, підніме ставки чи дасть задню? Переключиться на Фінляндію, чи як?
Моя думка, що буде підвищувати.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 00:42
farm написав:
Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать.
Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись.
Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах
.
А вот в пригороде - уже не факт. На прошедшей неделе пересдавал 1к.квартиру, было пару звонков от жителей пригорода, говорят, что с таким бензином выгоднее в Киеве платить дяде, чем в своей бесплатно жить и ездить каждый день в Киев.
Сдал, кстати, за минус 40% от довоенного с фиксацией на полгода. За минус 30% звонков вообще не было. Снял не беженец, жил до этого так же в Киеве
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Додано: Пон 09 тра, 2022 00:54
antey1969 написав: flyman написав: antey1969 написав:
Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.
Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років.
Цього разу буде гірше.
Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.
Какой может быть ЕС для нас? На достаточно большой части страны танки мотаются, самолеты бомбят, грады и баллистические ракеты летают, а нам скажут: "Ничего страшного, вы молодцы, добро пожаловать в ЕС, мы давно о вас мечтали".
Дадут статус кандидата в лучшем случае. А вступление полноценное это уже после развала рашки
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Додано: Пон 09 тра, 2022 04:28
fler написав: jump написав:
Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
Я предупреждал что так будет.
И, мало того, люди, которые ХОТЕЛИ вернуться в Украину, уже другие песни поют.
Жена друга (он воюет) в Германии с взрослой дочкой, старший сын еще до войны закончил универ в Германии и работает несколько лет. Свободный немецкий/английский/украинский/русский. Программист.
Дочь училась в киевском вузе. Языки - то-же самое. Будет пытаться продолжить учебу в Германии.
У жены друга с языками никак, но уже пошла на бесплатные курсы немецкого и будет устраиваться на работу.
Сначала только и думала как возвращаться в Украину. Сейчас уже хочет остаться в Германии. Но, конечно, все будет по ситуации. Однако, уже нет однозначности в плане возвращения.
Если эту ситуацию экстраполировать на миллионы таких-же, то число "невозвращенцев" будет тем больше, чем дольще будет вынужденная эвакуация.
И это я еще привел пример людей, у которых в Киеве 3к с
экстракачественным ремонтом, и еще кое-какая недвига.
Что говорить уж о тех, кто жил в аренде?
Что им терять?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 04:39
Vlad442 написав: fler написав:
Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати.
Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
Человек - это такое существо, которое ко всему привыкает.
Да, много вернется. Но чем дольше будет эвакуация, тем больше людей "привыкнут" и решат, что им это нравится. Не все, конечно.
Кроме того, не все имеют равные уровни жизни в Украине. Для кого-то это окажется вообще выигрыщным билетом.
И еще - очень многим уже НЕКУДА (дом разрушен) и НЕЗАЧЕМ (предприятия разрушены или прекратили работу или работодатели уехали или погибли и тд, а не везде новую работу можно найти щелкнув пальцами), поэтому им не будет смысла менять условную Германию или ВБ на разоренную и разрушенную Украину. К сожалению.
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