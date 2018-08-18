Додано: Пон 09 тра, 2022 06:05

rjkz написав: еще - очень многим уже НЕКУДА (дом разрушен) и НЕЗАЧЕМ (предприятия разрушены или прекратили работу или работодатели уехали или погибли и тд, а не везде новую работу можно найти щелкнув пальцами), поэтому им не будет смысла менять условную Германию или ВБ на разоренную и разрушенную Украину. К сожалению. еще - очень многим уже НЕКУДА (дом разрушен) и НЕЗАЧЕМ (предприятия разрушены или прекратили работу или работодатели уехали или погибли и тд, а не везде новую работу можно найти щелкнув пальцами), поэтому им не будет смысла менять условную Германию или ВБ на разоренную и разрушенную Украину. К сожалению.

а что извиняюсь тем у кого разрушен дом в Германии дают пожизненно бесплатное жилье? Так я сейчас куплю хату в забитом селе, разрушу её и подам заявку на бесплатное жилье в Германии как беженец, как думаете проканает этот вариант?по сути дела, есть у меня арендаторша на коммерцию, бизнес вумен, закупила оборудование мебель наняла (или сдала мебель в субаренду я не вникал) разных массажисток-парикмахерш. Сейчас сидит в польше в эвакуации, месяц назад мне писала что до окончания войны возвращаться не собирается (леди не нищенка наверное может себе позволить). Вчера снова списались, настроение уже другое, пробовала поискать там работу, вакансии мыть полы её не впечатлили а "рыбные" места даже там заняты, посчитала, что самый оптимальный вариант - вернуться на те позиции которые были до 24.02.Работа в Европе конечно есть, но для людей с определенным опытом (строительство, водители Д,Е, машинисты трамвая, оператор автопогрузчика, башенного крана) 99% беженцев такого опыта не имеют. Вырисовывается унылая для всех картинка, Германия плачет что дефицит рабочих рук с Украины, но беженцы этот дефицит восполнить не могут. Поэтому оптимальным для всех сторон будет возврат к позициям до 24.02