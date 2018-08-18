Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать. Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись. Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.
А вот в пригороде - уже не факт. На прошедшей неделе пересдавал 1к.квартиру, было пару звонков от жителей пригорода, говорят, что с таким бензином выгоднее в Киеве платить дяде, чем в своей бесплатно жить и ездить каждый день в Киев. Сдал, кстати, за минус 40% от довоенного с фиксацией на полгода. За минус 30% звонков вообще не было. Снял не беженец, жил до этого так же в Киеве
antey1969 написав:Война и улучшения в экономике - жесткие антагонисты.
Після обвалу 2014-2015 наблизилися до цін 2013 року аж через 8 років. Цього разу буде гірше.
Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.
Какой может быть ЕС для нас? На достаточно большой части страны танки мотаются, самолеты бомбят, грады и баллистические ракеты летают, а нам скажут: "Ничего страшного, вы молодцы, добро пожаловать в ЕС, мы давно о вас мечтали". Дадут статус кандидата в лучшем случае. А вступление полноценное это уже после развала рашки
jump написав:Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме. Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
Я предупреждал что так будет. И, мало того, люди, которые ХОТЕЛИ вернуться в Украину, уже другие песни поют. Жена друга (он воюет) в Германии с взрослой дочкой, старший сын еще до войны закончил универ в Германии и работает несколько лет. Свободный немецкий/английский/украинский/русский. Программист. Дочь училась в киевском вузе. Языки - то-же самое. Будет пытаться продолжить учебу в Германии. У жены друга с языками никак, но уже пошла на бесплатные курсы немецкого и будет устраиваться на работу. Сначала только и думала как возвращаться в Украину. Сейчас уже хочет остаться в Германии. Но, конечно, все будет по ситуации. Однако, уже нет однозначности в плане возвращения. Если эту ситуацию экстраполировать на миллионы таких-же, то число "невозвращенцев" будет тем больше, чем дольще будет вынужденная эвакуация. И это я еще привел пример людей, у которых в Киеве 3к с экстракачественным ремонтом, и еще кое-какая недвига. Что говорить уж о тех, кто жил в аренде? Что им терять?
fler написав:Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме. Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати. Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
Человек - это такое существо, которое ко всему привыкает. Да, много вернется. Но чем дольше будет эвакуация, тем больше людей "привыкнут" и решат, что им это нравится. Не все, конечно.
Кроме того, не все имеют равные уровни жизни в Украине. Для кого-то это окажется вообще выигрыщным билетом. И еще - очень многим уже НЕКУДА (дом разрушен) и НЕЗАЧЕМ (предприятия разрушены или прекратили работу или работодатели уехали или погибли и тд, а не везде новую работу можно найти щелкнув пальцами), поэтому им не будет смысла менять условную Германию или ВБ на разоренную и разрушенную Украину. К сожалению.
rjkz написав:еще - очень многим уже НЕКУДА (дом разрушен) и НЕЗАЧЕМ (предприятия разрушены или прекратили работу или работодатели уехали или погибли и тд, а не везде новую работу можно найти щелкнув пальцами), поэтому им не будет смысла менять условную Германию или ВБ на разоренную и разрушенную Украину. К сожалению.
а что извиняюсь тем у кого разрушен дом в Германии дают пожизненно бесплатное жилье? Так я сейчас куплю хату в забитом селе, разрушу её и подам заявку на бесплатное жилье в Германии как беженец, как думаете проканает этот вариант?
по сути дела, есть у меня арендаторша на коммерцию, бизнес вумен, закупила оборудование мебель наняла (или сдала мебель в субаренду я не вникал) разных массажисток-парикмахерш. Сейчас сидит в польше в эвакуации, месяц назад мне писала что до окончания войны возвращаться не собирается (леди не нищенка наверное может себе позволить). Вчера снова списались, настроение уже другое, пробовала поискать там работу, вакансии мыть полы её не впечатлили а "рыбные" места даже там заняты, посчитала, что самый оптимальный вариант - вернуться на те позиции которые были до 24.02.
Работа в Европе конечно есть, но для людей с определенным опытом (строительство, водители Д,Е, машинисты трамвая, оператор автопогрузчика, башенного крана) 99% беженцев такого опыта не имеют. Вырисовывается унылая для всех картинка, Германия плачет что дефицит рабочих рук с Украины, но беженцы этот дефицит восполнить не могут. Поэтому оптимальным для всех сторон будет возврат к позициям до 24.02
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 тра, 2022 06:40, всього редагувалось 2 разів.
farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать. Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись. Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.
А вот в пригороде - уже не факт. На прошедшей неделе пересдавал 1к.квартиру, было пару звонков от жителей пригорода, говорят, что с таким бензином выгоднее в Киеве платить дяде, чем в своей бесплатно жить и ездить каждый день в Киев. Сдал, кстати, за минус 40% от довоенного с фиксацией на полгода. За минус 30% звонков вообще не было. Снял не беженец, жил до этого так же в Киеве
Что по чем не поделитесь ? Пригород он разный. Дальний пригород может быть. У меня с Чабаны сити дистанция короче до метро чем большинство маршруток которые ездят по Кийову.
fler написав:Спеціально для Вас виділено кольором. Ви маєте розуміти, що не повернуться не лише ті працездатні, які знайшли роботу. Не повернуться також діти та пенси, які там разом з ними. Не повернуться ті, кому не потрібно шукати роботу в Польщі, бо вони мають достатні джерела доходів. Тому до офіційних 25% я вживаю ще слово "мінімум". Вікова та статтєва стуктура тут не грає вагому роль. Ключове слово - працездатні, яке, між іншим, означає від 18 до 60 років.
Ви знову переносите частковий випадок на всю популяцію. Якщо працевлаштувалось 100к із 400к - то це не означає, що серед інших тимчасових біженців збережеться цей відсоток. По-перше, чи є попит на ринку праці у такому обсязі? По-друге, чи готові самі українці працювати на таких умовах? Як вище зазначили, і я згоден, що багато осіб із з/п вище середнього в Україні будуть повертатися, залишаться закордоном лише білі комірці, або ж люди, що втратили житло.
\\\ якщо підвернеться робота - буде працювати. \\\ Як мінімум 1-2 млн скористаються вікном можливостей, \\\
Ключевое слово "якщо" -- там чуть раньше уже обсуждали шансы этого "якщо".