Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
farm написав:Гостинка в центре ушла за 1,5 недели. Цену аренды не снижал. Риелторы обижались и пытались хамить когда отказывался сотрудничать. Единственное что беспокоило арендаторов - чтоб сдача была долгосрочной и цены ежемесячно не менялись. Понимаю, что сейчас начнут рассказывать о том, что в долларах это дешевле, но поймите, для арендаторов это зачастую пассивный доход. Мой вывод: рынок жилья в Киеве будет при любых обстоятельствах.
А вот в пригороде - уже не факт. На прошедшей неделе пересдавал 1к.квартиру, было пару звонков от жителей пригорода, говорят, что с таким бензином выгоднее в Киеве платить дяде, чем в своей бесплатно жить и ездить каждый день в Киев. Сдал, кстати, за минус 40% от довоенного с фиксацией на полгода. За минус 30% звонков вообще не было. Снял не беженец, жил до этого так же в Киеве
цены это динамические величины, если миллион жителей пригорода решит что ездить стало дорого и переселится в Киев, цена аренды киевской квартиры взлетит в 2 раза и окажется что существующие зарплаты даже аренду не покрывают, может проще попросить у работодателя прибавку на размер роста стоимости проезда и ездить дальше? Если кадр ценный 99% он эту прибавку получит. В 2011 цена проезда Ирпень Киев была 8 грн в 2021 уже 23 гр, и что все ездили как ездили, катастрофы не произошло. Сейчас проезд 33 грн и обязательно случится катастрофа.
vitaliian написав: Работа в Европе конечно есть, но для людей с определенным опытом (строительство, водители Д,Е, машинисты трамвая, оператор автопогрузчика, башенного крана) 99% беженцев такого опыта не имеют. Вырисовывается унылая для всех картинка, Германия плачет что дефицит рабочих рук с Украины, но беженцы этот дефицит восполнить не могут. Поэтому оптимальным для всех сторон будет возврат к позициям до 24.02
Среди украинских беженцев, видимо, значительная доля приходится на пожилых и детей, однако есть среди них и трудоспособные люди. Так есть ли надежда, что некоторые из них пополнят ряды сезонных сельхозрабочих. В плодоводческих ассоциациях считают, что надежда на это не слишком велика. Тем более что работники на уборку урожая плодовых культур остро необходимы и во многих странах Евросоюза, куда не приехали (или пока не доехали) заробитчане из той же Украины. https://agroexpert.md/rus/agromenedzhme ... ochey-sily
беженцы есть а рабсилы нету, потому что не нужно путать туризм с эмиграцией.
Так и есть..В ЕС уехало в основном НЕТРУДОСПОСОБНОЕ население Украины. Многие из которых не могут работать по вышеперечисленным причинам, а в Германии к тому же знание языка необходимое условие. Когда откроют границы для мужчин 18-60, то автоматически отменят гуманитарный статус с правом работы ибо наверняка согласуют заранее этот пункт между ЕС и Украиной. Кроме того есть разница между молодыми, здоровыми, мотивированными, со связями, а то и опытом работы ( заробитчанами) и беженцами от войны.
Смотрел пару роликов беженцев с Германии , и они рассказывали, что РАБОТАТЬ за 10 евро в час СМЫСЛА НЕТ, ибо налоги до 40% + отмена пособий, права на бесплатное жильё. Не потому ли ленивые африканцы стремятся все именно в эту страну? Рано или поздно пособия отменят и большинство вернется домой, особенно кто с ЗУ и центральной Украины.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 09 тра, 2022 07:58, всього редагувалось 1 раз.
farm написав:Как только узнаю что имею дело с риелтором, так и отказываю. Их рассказы про 100500 клиентов, как правило, сказки. Кроме того, я недавно столкнулся с тем, что риелторы предоставляющие услуги арендодателю сбили цену на 1000 грн. хотя клиент был готов платить по максимуму. При этом они сами научили арендатора как торговаться.
То есть сейчас мы видим усиление тренда на исчезновение наших "риелторов" - потому что владельцы поймут, что заниматься недвижкой это тоже работа и более результативно ее выполнить самостоятельно. Либо же останутся только профи, со сложными сделками, с высоким уровнем знаний и опыта, когда обе стороны будут понимать за что они платят деньги. Но, в любом случае, ожидаю фразу года в объявлениях - "без комиссии"
striped написав:есть сейчас мы видим усиление тренда на исчезновение наших "риелторов" - потому что владельцы поймут, что заниматься недвижкой это тоже работа и более результативно ее выполнить самостоятельно
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
На сделке была минутка пообщаться, их услуги всегда оплачивает продавец или арендодатель, как правило это люди у которых несколько объектов или вип объекты, которые чтобы сдать/продать нужны годы. Не каждый готов всё делать сам, тот случай когда доверие к агенству стоит больше, чем им платят за услуги. А просто рыл который даст на лохе объявление и покажет квартиру рынку не нужен. Это умирающая профессия.