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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9825982698279828

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:16

  striped написав:есть сейчас мы видим усиление тренда на исчезновение наших "риелторов" - потому что владельцы поймут, что заниматься недвижкой это тоже работа и более результативно ее выполнить самостоятельно
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.

На сделке была минутка пообщаться, их услуги всегда оплачивает продавец или арендодатель, как правило это люди у которых несколько объектов или вип объекты, которые чтобы сдать/продать нужны годы. Не каждый готов всё делать сам, тот случай когда доверие к агенству стоит больше, чем им платят за услуги. А просто рыл который даст на лохе объявление и покажет квартиру рынку не нужен. Это умирающая профессия.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Риелторы сейчас в экомом секторе-явное зло (совершенно не нужный участник)
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:31

  vitaliian написав:есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.


То есть это та, вторая, профессиональная категория. Кроме того - видите, что у них расширен перечень обязанностей, а с учетом его, можно сказать, что это уже не риелтор, а менеджер ОП с дополнительной опцией "риелтор".

У меня есть опыт общения с некоторыми риелторами когда все было "как раньше". Очень негативный. Когда кроме бла-бла-бла ничего конкретного об объекте не слышишь, все твои вопросы заканчиваются "я уточню" и последующей тишиной, но человек не стесняется говорить что он либо от именитого агентства либо даже что у него "эксклюзив". Именно на основании этого опыта я и считаю их трутнями.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:02

  striped написав:
  vitaliian написав:есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.


То есть это та, вторая, профессиональная категория. Кроме того - видите, что у них расширен перечень обязанностей, а с учетом его, можно сказать, что это уже не риелтор, а менеджер ОП с дополнительной опцией "риелтор".

У меня есть опыт общения с некоторыми риелторами когда все было "как раньше". Очень негативный. Когда кроме бла-бла-бла ничего конкретного об объекте не слышишь, все твои вопросы заканчиваются "я уточню" и последующей тишиной, но человек не стесняется говорить что он либо от именитого агентства либо даже что у него "эксклюзив". Именно на основании этого опыта я и считаю их трутнями.
как раз трутни вымрут. Те про кого говорил я про объект знают все, включая материал и толщину стен , знают даже некоторых соседей, по крайней мере доставляющих неудобства.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:23

  vitaliian написав:как раз трутни вымрут. Те про кого говорил я про объект знают все, включая материал и толщину стен , знают даже некоторых соседей, по крайней мере доставляющих неудобства.

Это скорее исключение. Не помню, чтоб за все время мне попадались такие профи, возможно раза три-четыре, но не более. Обычно все наоборот, тотальное незнание объекта, отговорки, или вообще враньё. Зато сразу говорят сколько они хотят комиссии. Я совсем не против риелторов, но нужно,чтоб их деятельность хоть как-то регулировалась.. может тогда пользы от них станет больше

На примерах сделал вывод,что с риелторами сделки проходят намного сложнее, так как не все риелторы могут "сгладить углы" между сторонами и наоборот играют роль испорченного телефона
hume
 
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  #<1 ... 9825982698279828
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