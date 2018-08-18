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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:16
striped написав:
есть сейчас мы видим усиление тренда на исчезновение наших "риелторов" - потому что владельцы поймут, что заниматься недвижкой это тоже работа и более результативно ее выполнить самостоятельно
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
На сделке была минутка пообщаться, их услуги всегда оплачивает продавец или арендодатель, как правило это люди у которых несколько объектов или вип объекты, которые чтобы сдать/продать нужны годы. Не каждый готов всё делать сам, тот случай когда доверие к агенству стоит больше, чем им платят за услуги. А просто рыл который даст на лохе объявление и покажет квартиру рынку не нужен. Это умирающая профессия.
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vitaliian
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:16
Риелторы сейчас в экомом секторе-явное зло (совершенно не нужный участник)
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lubarec
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:31
vitaliian написав:
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
То есть это та, вторая, профессиональная категория. Кроме того - видите, что у них расширен перечень обязанностей, а с учетом его, можно сказать, что это уже не риелтор, а менеджер ОП с дополнительной опцией "риелтор".
У меня есть опыт общения с некоторыми риелторами когда все было "как раньше". Очень негативный. Когда кроме бла-бла-бла ничего конкретного об объекте не слышишь, все твои вопросы заканчиваются "я уточню" и последующей тишиной, но человек не стесняется говорить что он либо от именитого агентства либо даже что у него "эксклюзив". Именно на основании этого опыта я и считаю их трутнями.
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striped
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Додано: Пон 09 тра, 2022 09:02
striped написав: vitaliian написав:
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
То есть это та, вторая, профессиональная категория. Кроме того - видите, что у них расширен перечень обязанностей, а с учетом его, можно сказать, что это уже не риелтор, а менеджер ОП с дополнительной опцией "риелтор".
У меня есть опыт общения с некоторыми риелторами когда все было "как раньше". Очень негативный. Когда кроме бла-бла-бла ничего конкретного об объекте не слышишь, все твои вопросы заканчиваются "я уточню" и последующей тишиной, но человек не стесняется говорить что он либо от именитого агентства либо даже что у него "эксклюзив". Именно на основании этого опыта я и считаю их трутнями.
как раз трутни вымрут. Те про кого говорил я про объект знают все, включая материал и толщину стен , знают даже некоторых соседей, по крайней мере доставляющих неудобства.
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vitaliian
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Додано: Пон 09 тра, 2022 09:23
vitaliian написав:
как раз трутни вымрут. Те про кого говорил я про объект знают все, включая материал и толщину стен , знают даже некоторых соседей, по крайней мере доставляющих неудобства.
Это скорее исключение. Не помню, чтоб за все время мне попадались такие профи, возможно раза три-четыре, но не более. Обычно все наоборот, тотальное незнание объекта, отговорки, или вообще враньё. Зато сразу говорят сколько они хотят комиссии. Я совсем не против риелторов, но нужно,чтоб их деятельность хоть как-то регулировалась.. может тогда пользы от них станет больше
На примерах сделал вывод,что с риелторами сделки проходят намного сложнее, так как не все риелторы могут "сгладить углы" между сторонами и наоборот играют роль испорченного телефона
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hume
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