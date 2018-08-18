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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:16
striped написав:
есть сейчас мы видим усиление тренда на исчезновение наших "риелторов" - потому что владельцы поймут, что заниматься недвижкой это тоже работа и более результативно ее выполнить самостоятельно
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
На сделке была минутка пообщаться, их услуги всегда оплачивает продавец или арендодатель, как правило это люди у которых несколько объектов или вип объекты, которые чтобы сдать/продать нужны годы. Не каждый готов всё делать сам, тот случай когда доверие к агенству стоит больше, чем им платят за услуги. А просто рыл который даст на лохе объявление и покажет квартиру рынку не нужен. Это умирающая профессия.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:16
Риелторы сейчас в экомом секторе-явное зло (совершенно не нужный участник)
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lubarec
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Додано: Пон 09 тра, 2022 08:31
vitaliian написав:
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
То есть это та, вторая, профессиональная категория. Кроме того - видите, что у них расширен перечень обязанностей, а с учетом его, можно сказать, что это уже не риелтор, а менеджер ОП с дополнительной опцией "риелтор".
У меня есть опыт общения с некоторыми риелторами когда все было "как раньше". Очень негативный. Когда кроме бла-бла-бла ничего конкретного об объекте не слышишь, все твои вопросы заканчиваются "я уточню" и последующей тишиной, но человек не стесняется говорить что он либо от именитого агентства либо даже что у него "эксклюзив". Именно на основании этого опыта я и считаю их трутнями.
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striped
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Додано: Пон 09 тра, 2022 09:02
striped написав: vitaliian написав:
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
То есть это та, вторая, профессиональная категория. Кроме того - видите, что у них расширен перечень обязанностей, а с учетом его, можно сказать, что это уже не риелтор, а менеджер ОП с дополнительной опцией "риелтор".
У меня есть опыт общения с некоторыми риелторами когда все было "как раньше". Очень негативный. Когда кроме бла-бла-бла ничего конкретного об объекте не слышишь, все твои вопросы заканчиваются "я уточню" и последующей тишиной, но человек не стесняется говорить что он либо от именитого агентства либо даже что у него "эксклюзив". Именно на основании этого опыта я и считаю их трутнями.
как раз трутни вымрут. Те про кого говорил я про объект знают все, включая материал и толщину стен , знают даже некоторых соседей, по крайней мере доставляющих неудобства.
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vitaliian
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Додано: Пон 09 тра, 2022 09:23
vitaliian написав:
как раз трутни вымрут. Те про кого говорил я про объект знают все, включая материал и толщину стен , знают даже некоторых соседей, по крайней мере доставляющих неудобства.
Это скорее исключение. Не помню, чтоб за все время мне попадались такие профи, возможно раза три-четыре, но не более. Обычно все наоборот, тотальное незнание объекта, отговорки, или вообще враньё. Зато сразу говорят сколько они хотят комиссии. Я совсем не против риелторов, но нужно,чтоб их деятельность хоть как-то регулировалась.. может тогда пользы от них станет больше
На примерах сделал вывод,что с риелторами сделки проходят намного сложнее, так как не все риелторы могут "сгладить углы" между сторонами и наоборот играют роль испорченного телефона
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Додано: Пон 09 тра, 2022 10:27
lubarec написав:
Риелторы сейчас в экомом секторе-явное зло (совершенно не нужный участник)
они это понимают
поэтому риелторы в "дорогом" сегменте
но там клиентов нет
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Додано: Пон 09 тра, 2022 10:53
Vlad442 написав: fler написав:
Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати.
Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
Сестра жены - в Украине долгие годы была директором гостиницы, общение напрямую с собственником, инкам партисипейшн. Сейчас работает горничной. Зарабатывает в 2.5 раза меньше чем зарабатывала в Украине. Возвращается с работы и валится с ног. Правда сейчас в Украине она бы зарабатывала +/-0. Если выучит немецкий и сможет устроиться на руководящую позицию в гостиничном бизнесе здесь - шансы что вернется небольшие. НО, надо четко понимать, что свое жилье в Вене, при сегодняшних ценах, не светит ни ей, ни, скорее всего, следующему поколению.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:01
rjkz написав: Vlad442 написав: fler написав:
Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати.
Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
Человек - это такое существо, которое ко всему привыкает.
Да, много вернется. Но чем дольше будет эвакуация, тем больше людей "привыкнут" и решат, что им это нравится. Не все, конечно.
Кроме того, не все имеют равные уровни жизни в Украине. Для кого-то это окажется вообще выигрыщным билетом.
И еще - очень многим уже НЕКУДА (дом разрушен) и НЕЗАЧЕМ (предприятия разрушены или прекратили работу или работодатели уехали или погибли и тд, а не везде новую работу можно найти щелкнув пальцами), поэтому им не будет смысла менять условную Германию или ВБ на разоренную и разрушенную Украину. К сожалению.
Не зовсім зразу привикає, спочатку адаптація (2-3 тижні), потім навіть який вау-ефект (до року), потім вихід на плато (ще рік-два) і депресняк, і потім поступова асиміляція.
Щодо КРЖН, до активних бойових дій і Києві було біля 100К ІТників, 90% яких працювали з дому і їм не потрібно було ходити в офіс. З початком активних бойових дій, навіть, якщо 50% виїхало на Західну Україну, то не думаю, що вони скоро вернуться, так як замовника зараз цікавить локація. Ідеально було би ЄС або інша країна колективного заходу.
Чи є зміст зараз інвестувати в Київ, до якого за добу-дві докотилися рашистські танки, і ПВО спрацьовує через раз? Інвестицію в передмістя Києва, не бачу взагалі змісту, так як її розбомблять при першій же нагоді.
Особисто я планував укрупнятися (змінювати кавалірки в пішій доступності до ШРТ на 1к), але тепер думаю, що залишити тільки одну, в найближчій локації до метро, а решту з часом буду збувати.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:04
konstantin kirovograd написав:
вообще-то до начала войны была уже волна на ПМЖ в ту же польшу-можно погулгить статистику.Вид на жительство получали много людей,семей.Тупо население Украины уменьшалось.В данный момент это всё только усугубися.Если есть к чему и кому и зачем возвращаться вернутся но некоторые не вернутся и это не 2% а больше.
фішка у тому, що не усім хотілося у Польшу - інстадівки мріяли, про Італію, Францію, Лондон, Іспанію ... зараз перед ними відкриті дверцята - шукай де можна на халяву прилаштуватися через інет - пакуй валізу і їдь на 1-3 роки без візових обмежень.
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