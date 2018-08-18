Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:есть сейчас мы видим усиление тренда на исчезновение наших "риелторов" - потому что владельцы поймут, что заниматься недвижкой это тоже работа и более результативно ее выполнить самостоятельно
есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
На сделке была минутка пообщаться, их услуги всегда оплачивает продавец или арендодатель, как правило это люди у которых несколько объектов или вип объекты, которые чтобы сдать/продать нужны годы. Не каждый готов всё делать сам, тот случай когда доверие к агенству стоит больше, чем им платят за услуги. А просто рыл который даст на лохе объявление и покажет квартиру рынку не нужен. Это умирающая профессия.
vitaliian написав:есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
То есть это та, вторая, профессиональная категория. Кроме того - видите, что у них расширен перечень обязанностей, а с учетом его, можно сказать, что это уже не риелтор, а менеджер ОП с дополнительной опцией "риелтор".
У меня есть опыт общения с некоторыми риелторами когда все было "как раньше". Очень негативный. Когда кроме бла-бла-бла ничего конкретного об объекте не слышишь, все твои вопросы заканчиваются "я уточню" и последующей тишиной, но человек не стесняется говорить что он либо от именитого агентства либо даже что у него "эксклюзив". Именно на основании этого опыта я и считаю их трутнями.
vitaliian написав:есть у меня в друзьях застройщик и риелторы с ним сотрудничающие. Кроме рутины (обьявления/просмотры) они же проводят сделки и получают наличные (я прифигел, но мне объяснили что это норм). Это кроме того что они занимаются техпаспортами на объекты, переводами цоколей в жилой фонд, оценкой, имеют скидку у нотариусов. В итоге экономят покупателю от 3к грн только на налогах и на переоформлении.
То есть это та, вторая, профессиональная категория. Кроме того - видите, что у них расширен перечень обязанностей, а с учетом его, можно сказать, что это уже не риелтор, а менеджер ОП с дополнительной опцией "риелтор".
У меня есть опыт общения с некоторыми риелторами когда все было "как раньше". Очень негативный. Когда кроме бла-бла-бла ничего конкретного об объекте не слышишь, все твои вопросы заканчиваются "я уточню" и последующей тишиной, но человек не стесняется говорить что он либо от именитого агентства либо даже что у него "эксклюзив". Именно на основании этого опыта я и считаю их трутнями.
как раз трутни вымрут. Те про кого говорил я про объект знают все, включая материал и толщину стен , знают даже некоторых соседей, по крайней мере доставляющих неудобства.
vitaliian написав:как раз трутни вымрут. Те про кого говорил я про объект знают все, включая материал и толщину стен , знают даже некоторых соседей, по крайней мере доставляющих неудобства.
Это скорее исключение. Не помню, чтоб за все время мне попадались такие профи, возможно раза три-четыре, но не более. Обычно все наоборот, тотальное незнание объекта, отговорки, или вообще враньё. Зато сразу говорят сколько они хотят комиссии. Я совсем не против риелторов, но нужно,чтоб их деятельность хоть как-то регулировалась.. может тогда пользы от них станет больше
На примерах сделал вывод,что с риелторами сделки проходят намного сложнее, так как не все риелторы могут "сгладить углы" между сторонами и наоборот играют роль испорченного телефона
fler написав:Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме. Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати. Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
Сестра жены - в Украине долгие годы была директором гостиницы, общение напрямую с собственником, инкам партисипейшн. Сейчас работает горничной. Зарабатывает в 2.5 раза меньше чем зарабатывала в Украине. Возвращается с работы и валится с ног. Правда сейчас в Украине она бы зарабатывала +/-0. Если выучит немецкий и сможет устроиться на руководящую позицию в гостиничном бизнесе здесь - шансы что вернется небольшие. НО, надо четко понимать, что свое жилье в Вене, при сегодняшних ценах, не светит ни ей, ни, скорее всего, следующему поколению.
konstantin kirovograd написав:вообще-то до начала войны была уже волна на ПМЖ в ту же польшу-можно погулгить статистику.Вид на жительство получали много людей,семей.Тупо население Украины уменьшалось.В данный момент это всё только усугубися.Если есть к чему и кому и зачем возвращаться вернутся но некоторые не вернутся и это не 2% а больше.
фішка у тому, що не усім хотілося у Польшу - інстадівки мріяли, про Італію, Францію, Лондон, Іспанію ... зараз перед ними відкриті дверцята - шукай де можна на халяву прилаштуватися через інет - пакуй валізу і їдь на 1-3 роки без візових обмежень.
flyman написав:КРЖН чекають довгі роки падіння і депресії.
чето так всё плохо а вас тянет и тянет на киевскую ветку форума, завели бы ветку о том где хорошо, агитировали там, как акурт про Турцию, ну это было бы логично по крайней мере. Иначе больше на зраду похоже. По обороне Киев - №1. Важно не как близко/далеко граница, а как построена её оборона.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 тра, 2022 11:49, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав: Работа в Европе конечно есть, но для людей с определенным опытом (строительство, водители Д,Е, машинисты трамвая, оператор автопогрузчика, башенного крана) 99% беженцев такого опыта не имеют. Вырисовывается унылая для всех картинка, Германия плачет что дефицит рабочих рук с Украины, но беженцы этот дефицит восполнить не могут. Поэтому оптимальным для всех сторон будет возврат к позициям до 24.02
Среди украинских беженцев, видимо, значительная доля приходится на пожилых и детей, однако есть среди них и трудоспособные люди. Так есть ли надежда, что некоторые из них пополнят ряды сезонных сельхозрабочих. В плодоводческих ассоциациях считают, что надежда на это не слишком велика. Тем более что работники на уборку урожая плодовых культур остро необходимы и во многих странах Евросоюза, куда не приехали (или пока не доехали) заробитчане из той же Украины. https://agroexpert.md/rus/agromenedzhme ... ochey-sily
беженцы есть а рабсилы нету, потому что не нужно путать туризм с эмиграцией.
Так и есть..В ЕС уехало в основном НЕТРУДОСПОСОБНОЕ население Украины. Многие из которых не могут работать по вышеперечисленным причинам, а в Германии к тому же знание языка необходимое условие. Когда откроют границы для мужчин 18-60, то автоматически отменят гуманитарный статус с правом работы ибо наверняка согласуют заранее этот пункт между ЕС и Украиной. Кроме того есть разница между молодыми, здоровыми, мотивированными, со связями, а то и опытом работы ( заробитчанами) и беженцами от войны.
Смотрел пару роликов беженцев с Германии , и они рассказывали, что РАБОТАТЬ за 10 евро в час СМЫСЛА НЕТ, ибо налоги до 40% + отмена пособий, права на бесплатное жильё. Не потому ли ленивые африканцы стремятся все именно в эту страну? Рано или поздно пособия отменят и большинство вернется домой, особенно кто с ЗУ и центральной Украины.
До 40% податки, але шкала там прогресивна, щоб вийти на 40%, думаю річний дохід має бути не менше 100Кєвро, при 10євро в годину, це 25Кєвро. Не забуваєм про соціалку, а також оплачувану відпустку 30 робочих днів. Буде ситуація як в Болгарії, Литві, Латвії, в яких значна частина економічно активного населення мігрувала в багатші країни ЄС.