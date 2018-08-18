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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:44
airmax78 написав: Vlad442 написав: fler написав:
Це означає, що мінімум 25% працездатних не повернуться в Україну з Польщі. Ще якийсь % (мінімум 3% за останніми даними) знайшли роботу в інших країнах, тобто теж не повернуться. Поки триває війна цей відсоток лише зростатиме.
Як це вплине на ринок нерухомості? Звісно, що житло продовжить вивільнятися та додаватися на продаж/оренду.
В мене жінка фізично працює на "чорної" роботі в Європі. В Україні вона була "білий комірець", мала зарплату вище ніж середня. Всі мої знайомі мріють повернутися. Не повернуться ті, хто й так планував виїжджати.
Зараз у Європі багато жінок, які мають чоловіків в Україні, яки не захочуть їхати. Не всяка жінка поміняє роботу на фабриці і життя в оренді, на сім'ю та комфортне житло в Україні.
Сестра жены - в Украине долгие годы была директором гостиницы, общение напрямую с собственником, инкам партисипейшн. Сейчас работает горничной. Зарабатывает в 2.5 раза меньше чем зарабатывала в Украине. Возвращается с работы и валится с ног. Правда сейчас в Украине она бы зарабатывала +/-0. Если выучит немецкий и сможет устроиться на руководящую позицию в гостиничном бизнесе здесь - шансы что вернется небольшие. НО, надо четко понимать, что свое жилье в Вене, при сегодняшних ценах, не светит ни ей, ни, скорее всего, следующему поколению.
Відень не гумовий.
Купить в Анталії, акурт в помощь.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:51
vitaliian написав: flyman написав:
КРЖН чекають довгі роки падіння і депресії.
чето так всё плохо а вас тянет и тянет на киевскую ветку форума, завели бы ветку о том где хорошо, агитировали там, как акурт про Турцию, ну это было бы логично по крайней мере. Иначе больше на зраду похоже. По обороне Киев - №1. Важно не как близко/далеко граница, а как построена её оборона.
тому що концепція змінилася, а копита в київському бетоні
і як побудована оборона, що там за укріп райони від Овруча до Димера і від Славутича до Конотопа?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:07
flyman написав:
і як побудована оборона, що там за укріп райони від Овруча до Димера і від Славутича до Конотопа
поизучайте, думаете армия рф просто так обосралась под Киевом? Они увидели воочию сколько надо времени/техники и мяса здесь положить. В виду отсутствия мостов через Днепр аж до Канева окружить Киев с юга с наскока вообще нереально.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 09 тра, 2022 12:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:11
vitaliian написав: flyman написав:
і як побудована оборона, що там за укріп райони від Овруча до Димера і від Славутича до Конотопа
поизучайте, думаете армия рф просто так обосралась под Киевом? Они увидели воочию сколько надо времени/техники и мяса взять Киев. А оборона маленьких городов хоть медленно, но проламывается. А ваша концепция окружить Киев русне оказалась не по зубам.
Перелом произошел, когда они поняли, что захват Гостомеля ничего им не гарантирует, пока не будут взяты все опорники флая. А их даже на свежих картах отыскать непросто, не то что на картах 1986 года.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:14
vitaliian написав: flyman написав:
і як побудована оборона, що там за укріп райони від Овруча до Димера і від Славутича до Конотопа
поизучайте, думаете армия рф просто так обосралась под Киевом? Они увидели воочию сколько надо времени/техники и мяса здесь положить. В виду отсутствия мостов через Днепр аж до Канева окружить Киев с юга с наскока вообще нереально, разве что оккупировать полукраины от Киева до черного моря.
ЖК Континент (яма котлована) років 5 тому ПА440 м2, ЖК Мілленіум/Ідиліка в такому ж стані тоді ж ПА400.
Ось такі рівні (а може і нижче) підтримки оКРЖН
Поки що стадія "несприйняття".
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:20
airmax78 написав: vitaliian написав: flyman написав:
і як побудована оборона, що там за укріп райони від Овруча до Димера і від Славутича до Конотопа
поизучайте, думаете армия рф просто так обосралась под Киевом? Они увидели воочию сколько надо времени/техники и мяса взять Киев. А оборона маленьких городов хоть медленно, но проламывается. А ваша концепция окружить Киев русне оказалась не по зубам.
Перелом произошел, когда они поняли, что захват Гостомеля ничего им не гарантирует, пока не будут взяты все опорники флая. А их даже на свежих картах отыскать непросто, не то что на картах 1986 года.
То не укріп район лінії оборони, а лінія житлової забудови.
Думаєте інвесторам оКРЖН/КРЖН буде цікаво влошуватися у фортифікаційні споруди?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:25
flyman написав:
Поки що стадія "несприйняття".
в течении года после войны будет окно возможностей для выгодных покупок, потом люди порасчихляются, кто-то устроится на работу, другой продаст спадщину и "лишнюю" недвижимость и начнут искать замену разрушенным квартирам начиная от менее депрессивных регионов к более депрессивным
.
Нет ни одной причины почему должно быть иначе. В Тернополе бизнес не будет успешнее, потому что в Киеве 1. бюджет 2. печатный станок, 90% банковской системы, 75% от всех денег 3. политическая и бизнес элиты 4. максимальная концентрация населения. Это после войны никуда не переедет.
если после войны Киев будет по 500 уе, Тернополь и вся остальная мелочь будут по 150.
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