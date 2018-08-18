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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9826982798289829

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:25

  flyman написав:Поки що стадія "несприйняття".
в течении года после войны будет окно возможностей для выгодных покупок, потом люди порасчихляются, кто-то устроится на работу, другой продаст спадщину и "лишнюю" недвижимость и начнут искать замену разрушенным квартирам начиная от менее депрессивных регионов к более депрессивным.

Нет ни одной причины почему должно быть иначе. В Тернополе бизнес не будет успешнее, потому что в Киеве 1. бюджет 2. печатный станок, 90% банковской системы, 75% от всех денег 3. проживают политическая и бизнес элиты (близкие к финансовым потокам) 4. максимальная концентрация населения. Это после войны никуда не переедет.

если после войны Киев будет по 500 уе, Тернополь и вся остальная мелочь будут по 150.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:21

  flyman написав:До 40% податки, але шкала там прогресивна, щоб вийти на 40%, думаю річний дохід має бути не менше 100Кєвро, при 10євро в годину, це 25Кєвро. Не забуваєм про соціалку, а також оплачувану відпустку 30 робочих днів.
Буде ситуація як в Болгарії, Литві, Латвії, в яких значна частина економічно активного населення мігрувала в багатші країни ЄС.

Вище 60к - уже 42% :lol:
А ще є всякі церковні та інші збори, які також відбирають декілька %
Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:04

Де 42?

  alfredhaos написав:
  flyman написав:До 40% податки, але шкала там прогресивна, щоб вийти на 40%, думаю річний дохід має бути не менше 100Кєвро, при 10євро в годину, це 25Кєвро. Не забуваєм про соціалку, а також оплачувану відпустку 30 робочих днів.
Буде ситуація як в Болгарії, Литві, Латвії, в яких значна частина економічно активного населення мігрувала в багатші країни ЄС.

Вище 60к - уже 42% :lol:
А ще є всякі церковні та інші збори, які також відбирають декілька %
Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к

https://www.brutto-netto-rechner.info/gehalt/gross_net_calculator_germany.php
Gross Salary: 60.000,00 €
Net Salary: 40.747,75 €

Це при 5койро місяць.


А мийниці тарілок за 1койро відповідно:
12.000,00 € і 9.561,00 €,
податків 0,
тільки соціальні внески, які їй потім вернуться так чи інакше.


Ввів 100.000,00 € за рік брутто, на нетто з.п. 65.142,11 €, все одно не вийшло 42%.
Хоча вже з 100Койро я б 35% податків, думаю заплатив би, тільки мені не пропонують 100койро в Німеччині, навіть з України не випускають.
Але мийниці посуду мають шанс ввійти в німецьке ІТ і отримати 100Койро в рік, як з куща.

Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к

Якщо ще взяти іпотеку на 1М в центрі Мюнхена то 200К буде на межі від получки до получки.
flyman
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