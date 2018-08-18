Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
в течении года после войны будет окно возможностей для выгодных покупок, потом люди порасчихляются, кто-то устроится на работу, другой продаст спадщину и "лишнюю" недвижимость и начнут искать замену разрушенным квартирам начиная от менее депрессивных регионов к более депрессивным.
Нет ни одной причины почему должно быть иначе. В Тернополе бизнес не будет успешнее, потому что в Киеве 1. бюджет 2. печатный станок, 90% банковской системы, 75% от всех денег 3. проживают политическая и бизнес элиты (близкие к финансовым потокам) 4. максимальная концентрация населения. Это после войны никуда не переедет.
если после войны Киев будет по 500 уе, Тернополь и вся остальная мелочь будут по 150.
flyman написав:До 40% податки, але шкала там прогресивна, щоб вийти на 40%, думаю річний дохід має бути не менше 100Кєвро, при 10євро в годину, це 25Кєвро. Не забуваєм про соціалку, а також оплачувану відпустку 30 робочих днів. Буде ситуація як в Болгарії, Литві, Латвії, в яких значна частина економічно активного населення мігрувала в багатші країни ЄС.
Вище 60к - уже 42% А ще є всякі церковні та інші збори, які також відбирають декілька % Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к
flyman написав:До 40% податки, але шкала там прогресивна, щоб вийти на 40%, думаю річний дохід має бути не менше 100Кєвро, при 10євро в годину, це 25Кєвро. Не забуваєм про соціалку, а також оплачувану відпустку 30 робочих днів. Буде ситуація як в Болгарії, Литві, Латвії, в яких значна частина економічно активного населення мігрувала в багатші країни ЄС.
Вище 60к - уже 42% А ще є всякі церковні та інші збори, які також відбирають декілька % Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к
А мийниці тарілок за 1койро відповідно: 12.000,00 € і 9.561,00 €, податків 0, тільки соціальні внески, які їй потім вернуться так чи інакше.
Ввів 100.000,00 € за рік брутто, на нетто з.п. 65.142,11 €, все одно не вийшло 42%. Хоча вже з 100Койро я б 35% податків, думаю заплатив би, тільки мені не пропонують 100койро в Німеччині, навіть з України не випускають. Але мийниці посуду мають шанс ввійти в німецьке ІТ і отримати 100Койро в рік, як з куща.
Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к
Якщо ще взяти іпотеку на 1М в центрі Мюнхена то 200К буде на межі від получки до получки.