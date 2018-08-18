Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
в течении года после войны будет окно возможностей для выгодных покупок, потом люди порасчихляются, кто-то устроится на работу, другой продаст спадщину и "лишнюю" недвижимость и начнут искать замену разрушенным квартирам начиная от менее депрессивных регионов к более депрессивным.
Нет ни одной причины почему должно быть иначе. В Тернополе бизнес не будет успешнее, потому что в Киеве 1. бюджет 2. печатный станок, 90% банковской системы, 75% от всех денег 3. проживают политическая и бизнес элиты (близкие к финансовым потокам) 4. максимальная концентрация населения. Это после войны никуда не переедет.
если после войны Киев будет по 500 уе, Тернополь и вся остальная мелочь будут по 150.
flyman написав:До 40% податки, але шкала там прогресивна, щоб вийти на 40%, думаю річний дохід має бути не менше 100Кєвро, при 10євро в годину, це 25Кєвро. Не забуваєм про соціалку, а також оплачувану відпустку 30 робочих днів. Буде ситуація як в Болгарії, Литві, Латвії, в яких значна частина економічно активного населення мігрувала в багатші країни ЄС.
Вище 60к - уже 42% А ще є всякі церковні та інші збори, які також відбирають декілька % Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к
flyman написав:До 40% податки, але шкала там прогресивна, щоб вийти на 40%, думаю річний дохід має бути не менше 100Кєвро, при 10євро в годину, це 25Кєвро. Не забуваєм про соціалку, а також оплачувану відпустку 30 робочих днів. Буде ситуація як в Болгарії, Литві, Латвії, в яких значна частина економічно активного населення мігрувала в багатші країни ЄС.
Вище 60к - уже 42% А ще є всякі церковні та інші збори, які також відбирають декілька % Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к
А мийниці тарілок за 1койро відповідно: 12.000,00 € і 9.561,00 €, податків 0, тільки соціальні внески, які їй потім вернуться так чи інакше.
Ввів 100.000,00 € за рік брутто, на нетто з.п. 65.142,11 €, все одно не вийшло 42%. Хоча вже з 100Койро я б 35% податків, думаю заплатив би, тільки мені не пропонують 100койро в Німеччині, навіть з України не випускають. Але мийниці посуду мають шанс ввійти в німецьке ІТ і отримати 100Койро в рік, як з куща.
Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к
Якщо ще взяти іпотеку на 1М в центрі Мюнхена то 200К буде на межі від получки до получки.
в течении года после войны будет окно возможностей для выгодных покупок, потом люди порасчихляются, кто-то устроится на работу, другой продаст спадщину и "лишнюю" недвижимость и начнут искать замену разрушенным квартирам начиная от менее депрессивных регионов к более депрессивным.
Нет ни одной причины почему должно быть иначе. В Тернополе бизнес не будет успешнее, потому что в Киеве 1. бюджет 2. печатный станок, 90% банковской системы, 75% от всех денег 3. проживают политическая и бизнес элиты (близкие к финансовым потокам) 4. максимальная концентрация населения. Это после войны никуда не переедет.
если после войны Киев будет по 500 уе, Тернополь и вся остальная мелочь будут по 150.
Вікно можливостей буде через рік-два, коли народ перейде всі етапи від "несприйняття" до "сприйняття".
Ще до активних бойових дій в Тернополі ціни були вище чим в оКРЖН. А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських.
Плюс переселенці, які зрозуміли що Київ - це ненадійно (біг659 зразу чкурнув у Чернівці і не прогадав).
Плюс заробітчани.
Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші, і Київ буде чуть вище чим звичайні мільйонники (Дніпро, Харків, Одеса). Буде рулити не перозподіл фінпотоків від рашистького газу, металургії, і чого там ще, а пшона, олії, ІТ, заробітчан, і багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.
Співідношення Київ/Тернопіль 1... 1.25, в залежності від району. Тобто м2 на окраїні умовного Тернополя (обл. центр ЗУ) = м2 на Троєщині чи Борщагівці, м2 в центрі умовного Тернополя (обл. центр ЗУ) = 1.25 м2 на Хрещатику.
Якщо ти пишеш, що в Києві буде м2 ПА500+-, то в Тернополі м2 буде Па400-+
А мийниці тарілок за 1койро відповідно: 12.000,00 € і 9.561,00 €, податків 0, тільки соціальні внески, які їй потім вернуться так чи інакше.
Ввів 100.000,00 € за рік брутто, на нетто з.п. 65.142,11 €, все одно не вийшло 42%. Хоча вже з 100Койро я б 35% податків, думаю заплатив би, тільки мені не пропонують 100койро в Німеччині, навіть з України не випускають. Але мийниці посуду мають шанс ввійти в німецьке ІТ і отримати 100Койро в рік, як з куща.
Мінімум для ЖИТТЯ з арендою квартири необхідно 80к
Якщо ще взяти іпотеку на 1М в центрі Мюнхена то 200К буде на межі від получки до получки.
То є добре, пане, що ви рахуєте по третій категорії, але чи може українська заробітчанка попадати в третю категорію? Давайте рахувати по першій категорії, там і побачите омріяні 42%, а не від 100 тисяч ойро.
А при 80 тисяч людина отримує на руки лише 3 800, з яких мінімум 1 200 це квартира, а далі частка на заощадження, а частка на гідний рівень життя. Але посудомийка на мінімалку буде виживати, а не жити.
flyman написав:Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші
то есть в Черновцах и в Тернополе денег стало больше чем в Киеве? Смешно. Если общие потоки уменьшаться в Киеве то до Тернополя и Черновцов вообще ничего не дойдёт, потому что финансовый и политический центр никуда не делся, деньги как печатал и печатает Киев кредиты получает тоже Киев. И кстати кредиты на восстановление разрушенного пойдут не в Тернополь а в Ирпень, Чернигов, Харьков.
flyman написав:багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.
откуда идти... можно вопрос? Мимо Киева может идти только контрабас и гуманитарка и то таможнями управляют из Киева. А налоги куда будут платиться, в Братиславу? В Черновцах или Тернополе хотя бы один местный банк есть? Предприниматель с любой периферии открыв счет в Привате/Ощаде считай что отправил свои деньги на развитие Киева.
Ты себе не представляешь степень централизации финансовой системы. Фин.сектор распределялся до войны Киев 75% остальная Украина 25%. То есть на Тернополь приходится от 0,5% до 1% от общих финансовых операций. Это почти ноль. Степень депрессивности периферии зашкаливает. На местные бюджеты не то что школы и дороги, коммунальный транспорт дотировать нечем.
А ты мне про булочку с изюмом рассказываешь. Если Украина впадет в экономическую депрессию Из Тернополя просто исчезнут деньги, Киев их туда не даст, ну или Тернополь свои напечатает. В кризисы 90х и 2008 куда на работу ехали в Киев или в Тернополь? Дом где я живу в 2011 строили строители с ЗУ, почему не наоборот. Любой кризис жахнет по периферии значительно сильнее, чем по Киеву.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 тра, 2022 15:48, всього редагувалось 5 разів.
flyman написав:А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських
Ви же начебто з ІТ. Які компанії переїхали до ЗУ і який в цьому сенс ?
Є ті, що евакуювали, навіть відкрили додаткові офіси, але повний переїзд - хіба одиниці. Значна частина тих, хто поїхав, вже повертаються
Була загальна рекомендація їхати якомога західніше, бажано західніше українського кордону. Більшість використує локації ЗУ як спальні місця, працюючи з дому. Про нові офіси чув лише в країнах східно-центрадьної Європи, ось туди і буде спрямована ІТ-диверсифікація, поки Україна не вступить до НАТО. Зацікавився Львовом, після ньювасюків цього форуму, пішов на урбаністичний - там будівлю пересічну для Києва якогось "іт-кластеру" мучають роками, зупинил як і все під час війни. Місцеві бідкаються, няких позитивних відмінностей від Києва нема.