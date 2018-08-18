Додано: Пон 09 тра, 2022 14:39

vitaliian написав: flyman написав: Поки що стадія "несприйняття". Поки що стадія "несприйняття". в течении года после войны будет окно возможностей для выгодных покупок, потом люди порасчихляются, кто-то устроится на работу, другой продаст спадщину и "лишнюю" недвижимость и начнут искать замену разрушенным квартирам начиная от менее депрессивных регионов к более депрессивным.



Нет ни одной причины почему должно быть иначе. В Тернополе бизнес не будет успешнее, потому что в Киеве 1. бюджет 2. печатный станок, 90% банковской системы, 75% от всех денег 3. проживают политическая и бизнес элиты (близкие к финансовым потокам) 4. максимальная концентрация населения. Это после войны никуда не переедет.



если после войны Киев будет по 500 уе, Тернополь и вся остальная мелочь будут по 150. в течении года после войны будет окно возможностей для выгодных покупок, потом люди порасчихляются, кто-то устроится на работу, другой продаст спадщину и "лишнюю" недвижимость и начнут искать замену разрушенным квартирамНет ни одной причины почему должно быть иначе. В Тернополе бизнес не будет успешнее, потому что в Киеве 1. бюджет 2. печатный станок, 90% банковской системы, 75% от всех денег 3. проживают политическая и бизнес элиты (близкие к финансовым потокам) 4. максимальная концентрация населения. Это после войны никуда не переедет.если после войны Киев будет по 500 уе, Тернополь и вся остальная мелочь будут по 150.

Вікно можливостей буде через рік-два, коли народ перейде всі етапи від "несприйняття" до "сприйняття".Ще до активних бойових дій в Тернополі ціни були вище чим в оКРЖН.А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських.Плюс переселенці, які зрозуміли що Київ - це ненадійно (біг659 зразу чкурнув у Чернівці і не прогадав).Плюс заробітчани.Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші, і Київ буде чуть вище чим звичайні мільйонники (Дніпро, Харків, Одеса). Буде рулити не перозподіл фінпотоків від рашистького газу, металургії, і чого там ще, а пшона, олії, ІТ, заробітчан, і багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.Співідношення Київ/Тернопіль 1... 1.25, в залежності від району.Тобто м2 на окраїні умовного Тернополя (обл. центр ЗУ) = м2 на Троєщині чи Борщагівці,м2 в центрі умовного Тернополя (обл. центр ЗУ) = 1.25 м2 на Хрещатику.Якщо ти пишеш, що в Києві буде м2 ПА500+-, то в Тернополі м2 буде Па400-+