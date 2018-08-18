Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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fox767676 написав:[quote="5431271:flyman"]А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських
Ви же начебто з ІТ. Які компанії переїхали до ЗУ і який в цьому сенс ?
Є ті, що евакуювали, навіть відкрили додаткові офіси, але повний переїзд - хіба одиниці. Значна частина тих, хто поїхав, вже повертаються
Була загальна рекомендація їхати якомога західніше, бажано західніше українського кордону. Більшість використує локації ЗУ як спальні місця, працюючи з дому. Про нові офіси чув лише в країнах східно-центрадьної Європи, ось туди і буде спрямована ІТ-диверсифікація, поки Україна не вступить до НАТО. Зацікавився Львовом, після ньювасюків цього форуму, пішов на урбаністичний - там будівлю пересічну для Києва якогось "іт-кластеру" мучають роками, зупинил як і все під час війни. Місцеві бідкаються, няких позитивних відмінностей від Києва нема.[/quote]Нові офіси і в західних областях відкривали, той же Епам Рекомендації були, але й переїхали далеко не всі, і частина вже повернулася, більшість - планує повертатися найближчим часом. Західні кастомери по різному зреагували, але більшою частиною просто підтримали, і без різниці, на ЗУ людина чи за кордоном чи нікуди не їхала, були звісно окремі випадки, особливо, якщо люди мають доступ в прод, але загалом - ніяких особливих вимог щодо переміщення
flyman написав:А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських
Ви же начебто з ІТ. Які компанії переїхали до ЗУ і який в цьому сенс ?
Вимоги клієнтів. Управління ризиками. Деякі взагалі не хочуть, щоб розробники були із країни, де ведуться бойові дії. От попав ти на окуповану територію і відкрив всі паролі гебістам...це мабуть найгірше, або, що не додає радості: нема е/е, нема Інтернету, розробника мобілізували, контузило, завалило, поранило... тобто він не може виконувати зобов"язання перед клієнтом через всякі форсмажори.
flyman написав:Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші
то есть в Черновцах и в Тернополе денег стало больше чем в Киеве? Смешно. Если общие потоки уменьшаться в Киеве то до Тернополя и Черновцов вообще ничего не дойдёт, потому что финансовый и политический центр никуда не делся, деньги как печатал и печатает Киев кредиты получает тоже Киев. И кстати кредиты на восстановление разрушенного пойдут не в Тернополь а в Ирпень, Чернигов, Харьков.
flyman написав:багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.
откуда идти... можно вопрос? Мимо Киева может идти только контрабас и гуманитарка и то таможнями управляют из Киева. А налоги куда будут платиться, в Братиславу? В Черновцах или Тернополе хотя бы один местный банк есть? Предприниматель с любой периферии открыв счет в Привате/Ощаде считай что отправил свои деньги на развитие Киева.
Ты себе не представляешь степень централизации финансовой системы. Фин.сектор распределялся до войны Киев 75% остальная Украина 25%. То есть на Тернополь приходится от 0,5% до 1% от общих финансовых операций. Это почти ноль. Степень депрессивности периферии зашкаливает. На местные бюджеты не то что школы и дороги, коммунальный транспорт дотировать нечем.
А ты мне про булочку с изюмом рассказываешь. Если Украина впадет в экономическую депрессию Из Тернополя просто исчезнут деньги, Киев их туда не даст, ну или Тернополь свои напечатает. В кризисы 90х и 2008 куда на работу ехали в Киев или в Тернополь? Дом где я живу в 2011 строили строители с ЗУ, почему не наоборот. Любой кризис жахнет по периферии значительно сильнее, чем по Киеву.
не знаю куди яка булочка із ізюмом в Києві іде, але можу тобі заявити, що села на западенщині, не залежно від віддалі від кордону чи обласного центру набагато заможніші чим села за 30 і більше кілометрів від центра Києва, а мийниця тарілок у В-ві заробляла і заробляє більше чим заробляла і зароблятиме мийниця тарілок у Києві
Міграційні потоки сильно змінилися після безвізу. Київ залишився цікавим тим хто брав участь у маятниковій міграції, і то не всім. Знаю людей, які замість того, щоб їздити на ШРТ до Києва виїхали до Польщі.
flyman написав:А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських
Ви же начебто з ІТ. Які компанії переїхали до ЗУ і який в цьому сенс ?
Вимоги клієнтів. Управління ризиками. Деякі взагалі не хочуть, щоб розробники були із країни, де ведуться бойові дії. От попав ти на окуповану територію і відкрив всі паролі гебістам...це мабуть найгірше, або, що не додає радості: нема е/е, нема Інтернету, розробника мобілізували, контузило, завалило, поранило... тобто він не може виконувати зобов"язання перед клієнтом через всякі форсмажори.
Ну ось з 2ою частиною відповіді погодиися легше, ніж з першою. Внутрішньоукраїнська кухня, нюанси локаці це блекбокс для замовеників. Попит на українське ІТ впав, незалежно від регіону, десь навіть писали що українські ІТ фахівці мають проблеми навіть за кордоном. Ризик що співробітника мобілізують на Закарпатті навіть вище ніж його вбьють\мобілізують\ізолюють від комунікацій у Києві. Стосовно офісів, Єпама і т.д - є інфа що один з прильотів по Львову був у 100 метрах від його офісу, та той "іт-кластер" теж якось невдало розташован.
flyman написав:Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші
то есть в Черновцах и в Тернополе денег стало больше чем в Киеве? Смешно. Если общие потоки уменьшаться в Киеве то до Тернополя и Черновцов вообще ничего не дойдёт, потому что финансовый и политический центр никуда не делся, деньги как печатал и печатает Киев кредиты получает тоже Киев. И кстати кредиты на восстановление разрушенного пойдут не в Тернополь а в Ирпень, Чернигов, Харьков.
flyman написав:багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.
откуда идти... можно вопрос? Мимо Киева может идти только контрабас и гуманитарка и то таможнями управляют из Киева. А налоги куда будут платиться, в Братиславу? В Черновцах или Тернополе хотя бы один местный банк есть? Предприниматель с любой периферии открыв счет в Привате/Ощаде считай что отправил свои деньги на развитие Киева.
Ты себе не представляешь степень централизации финансовой системы. Фин.сектор распределялся до войны Киев 75% остальная Украина 25%. То есть на Тернополь приходится от 0,5% до 1% от общих финансовых операций. Это почти ноль. Степень депрессивности периферии зашкаливает. На местные бюджеты не то что школы и дороги, коммунальный транспорт дотировать нечем.
А ты мне про булочку с изюмом рассказываешь. Если Украина впадет в экономическую депрессию Из Тернополя просто исчезнут деньги, Киев их туда не даст, ну или Тернополь свои напечатает. В кризисы 90х и 2008 куда на работу ехали в Киев или в Тернополь? Дом где я живу в 2011 строили строители с ЗУ, почему не наоборот. Любой кризис жахнет по периферии значительно сильнее, чем по Киеву.
\\\ Міграційні потоки сильно змінилися після безвізу. Київ залишився цікавим тим хто брав участь у маятниковій міграції, і то не всім. Знаю людей, які замість того, щоб їздити на ШРТ до Києва виїхали до Польщі.
Точно?
«То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу», — добавил Дубилет.
«То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу», — добавил Дубилет.