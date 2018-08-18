vitaliian написав:

flyman написав: Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші

flyman написав: багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони. багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.

то есть в Черновцах и в Тернополе денег стало больше чем в Киеве? Смешно. Если общие потоки уменьшаться в Киеве то до Тернополя и Черновцов вообще ничего не дойдёт, потому что финансовый и политический центр никуда не делся, деньги как печатал и печатает Киев кредиты получает тоже Киев. И кстати кредиты на восстановление разрушенного пойдут не в Тернополь а в Ирпень, Чернигов, Харьков.откуда идти... можно вопрос? Мимо Киева может идти только контрабас и гуманитарка и то таможнями управляют из Киева. А налоги куда будут платиться, в Братиславу? В Черновцах или Тернополе хотя бы один местный банк есть? Предприниматель с любой периферии открыв счет в Привате/Ощаде считай что отправил свои деньги на развитие Киева.Ты себе не представляешь степень централизации финансовой системы. Фин.сектор распределялся до войны Киев 75% остальная Украина 25%. То есть на Тернополь приходится от 0,5% до 1% от общих финансовых операций. Это почти ноль. Степень депрессивности периферии зашкаливает. На местные бюджеты не то что школы и дороги, коммунальный транспорт дотировать нечем.А ты мне про булочку с изюмом рассказываешь. Если Украина впадет в экономическую депрессию Из Тернополя просто исчезнут деньги, Киев их туда не даст, ну или Тернополь свои напечатает. В кризисы 90х и 2008 куда на работу ехали в Киев или в Тернополь? Дом где я живу в 2011 строили строители с ЗУ, почему не наоборот. Любой кризис жахнет по периферии значительно сильнее, чем по Киеву.