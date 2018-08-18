Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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fox767676 написав:[quote="5431271:flyman"]А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських
Ви же начебто з ІТ. Які компанії переїхали до ЗУ і який в цьому сенс ?
Є ті, що евакуювали, навіть відкрили додаткові офіси, але повний переїзд - хіба одиниці. Значна частина тих, хто поїхав, вже повертаються
Була загальна рекомендація їхати якомога західніше, бажано західніше українського кордону. Більшість використує локації ЗУ як спальні місця, працюючи з дому. Про нові офіси чув лише в країнах східно-центрадьної Європи, ось туди і буде спрямована ІТ-диверсифікація, поки Україна не вступить до НАТО. Зацікавився Львовом, після ньювасюків цього форуму, пішов на урбаністичний - там будівлю пересічну для Києва якогось "іт-кластеру" мучають роками, зупинил як і все під час війни. Місцеві бідкаються, няких позитивних відмінностей від Києва нема.[/quote]Нові офіси і в західних областях відкривали, той же Епам Рекомендації були, але й переїхали далеко не всі, і частина вже повернулася, більшість - планує повертатися найближчим часом. Західні кастомери по різному зреагували, але більшою частиною просто підтримали, і без різниці, на ЗУ людина чи за кордоном чи нікуди не їхала, були звісно окремі випадки, особливо, якщо люди мають доступ в прод, але загалом - ніяких особливих вимог щодо переміщення
flyman написав:А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських
Ви же начебто з ІТ. Які компанії переїхали до ЗУ і який в цьому сенс ?
Вимоги клієнтів. Управління ризиками. Деякі взагалі не хочуть, щоб розробники були із країни, де ведуться бойові дії. От попав ти на окуповану територію і відкрив всі паролі гебістам...це мабуть найгірше, або, що не додає радості: нема е/е, нема Інтернету, розробника мобілізували, контузило, завалило, поранило... тобто він не може виконувати зобов"язання перед клієнтом через всякі форсмажори.
flyman написав:Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші
то есть в Черновцах и в Тернополе денег стало больше чем в Киеве? Смешно. Если общие потоки уменьшаться в Киеве то до Тернополя и Черновцов вообще ничего не дойдёт, потому что финансовый и политический центр никуда не делся, деньги как печатал и печатает Киев кредиты получает тоже Киев. И кстати кредиты на восстановление разрушенного пойдут не в Тернополь а в Ирпень, Чернигов, Харьков.
flyman написав:багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.
откуда идти... можно вопрос? Мимо Киева может идти только контрабас и гуманитарка и то таможнями управляют из Киева. А налоги куда будут платиться, в Братиславу? В Черновцах или Тернополе хотя бы один местный банк есть? Предприниматель с любой периферии открыв счет в Привате/Ощаде считай что отправил свои деньги на развитие Киева.
Ты себе не представляешь степень централизации финансовой системы. Фин.сектор распределялся до войны Киев 75% остальная Украина 25%. То есть на Тернополь приходится от 0,5% до 1% от общих финансовых операций. Это почти ноль. Степень депрессивности периферии зашкаливает. На местные бюджеты не то что школы и дороги, коммунальный транспорт дотировать нечем.
А ты мне про булочку с изюмом рассказываешь. Если Украина впадет в экономическую депрессию Из Тернополя просто исчезнут деньги, Киев их туда не даст, ну или Тернополь свои напечатает. В кризисы 90х и 2008 куда на работу ехали в Киев или в Тернополь? Дом где я живу в 2011 строили строители с ЗУ, почему не наоборот. Любой кризис жахнет по периферии значительно сильнее, чем по Киеву.
не знаю куди яка булочка із ізюмом в Києві іде, але можу тобі заявити, що села на западенщині, не залежно від віддалі від кордону чи обласного центру набагато заможніші чим села за 30 і більше кілометрів від центра Києва, а мийниця тарілок у В-ві заробляла і заробляє більше чим заробляла і зароблятиме мийниця тарілок у Києві
Міграційні потоки сильно змінилися після безвізу. Київ залишився цікавим тим хто брав участь у маятниковій міграції, і то не всім. Знаю людей, які замість того, щоб їздити на ШРТ до Києва виїхали до Польщі.
flyman написав:А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських
Ви же начебто з ІТ. Які компанії переїхали до ЗУ і який в цьому сенс ?
Вимоги клієнтів. Управління ризиками. Деякі взагалі не хочуть, щоб розробники були із країни, де ведуться бойові дії. От попав ти на окуповану територію і відкрив всі паролі гебістам...це мабуть найгірше, або, що не додає радості: нема е/е, нема Інтернету, розробника мобілізували, контузило, завалило, поранило... тобто він не може виконувати зобов"язання перед клієнтом через всякі форсмажори.
Ну ось з 2ою частиною відповіді погодиися легше, ніж з першою. Внутрішньоукраїнська кухня, нюанси локаці це блекбокс для замовеників. Попит на українське ІТ впав, незалежно від регіону, десь навіть писали що українські ІТ фахівці мають проблеми навіть за кордоном. Ризик що співробітника мобілізують на Закарпатті навіть вище ніж його вбьють\мобілізують\ізолюють від комунікацій у Києві. Стосовно офісів, Єпама і т.д - є інфа що один з прильотів по Львову був у 100 метрах від його офісу, та той "іт-кластер" теж якось невдало розташован.
flyman написав:Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші
то есть в Черновцах и в Тернополе денег стало больше чем в Киеве? Смешно. Если общие потоки уменьшаться в Киеве то до Тернополя и Черновцов вообще ничего не дойдёт, потому что финансовый и политический центр никуда не делся, деньги как печатал и печатает Киев кредиты получает тоже Киев. И кстати кредиты на восстановление разрушенного пойдут не в Тернополь а в Ирпень, Чернигов, Харьков.
flyman написав:багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.
откуда идти... можно вопрос? Мимо Киева может идти только контрабас и гуманитарка и то таможнями управляют из Киева. А налоги куда будут платиться, в Братиславу? В Черновцах или Тернополе хотя бы один местный банк есть? Предприниматель с любой периферии открыв счет в Привате/Ощаде считай что отправил свои деньги на развитие Киева.
Ты себе не представляешь степень централизации финансовой системы. Фин.сектор распределялся до войны Киев 75% остальная Украина 25%. То есть на Тернополь приходится от 0,5% до 1% от общих финансовых операций. Это почти ноль. Степень депрессивности периферии зашкаливает. На местные бюджеты не то что школы и дороги, коммунальный транспорт дотировать нечем.
А ты мне про булочку с изюмом рассказываешь. Если Украина впадет в экономическую депрессию Из Тернополя просто исчезнут деньги, Киев их туда не даст, ну или Тернополь свои напечатает. В кризисы 90х и 2008 куда на работу ехали в Киев или в Тернополь? Дом где я живу в 2011 строили строители с ЗУ, почему не наоборот. Любой кризис жахнет по периферии значительно сильнее, чем по Киеву.
\\\ Міграційні потоки сильно змінилися після безвізу. Київ залишився цікавим тим хто брав участь у маятниковій міграції, і то не всім. Знаю людей, які замість того, щоб їздити на ШРТ до Києва виїхали до Польщі.
Точно?
«То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу», — добавил Дубилет.
«То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу», — добавил Дубилет.
«То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу», — добавил Дубилет.
flyman написав:не знаю куди яка булочка із ізюмом в Києві іде, але можу тобі заявити, що села на западенщині, не залежно від віддалі від кордону чи обласного центру набагато заможніші чим села за 30
это да, к селу у "западенцев" лучше отношение, я обожаю их сёла, люди любят свою землю, своё село. Это видно во всем и вызывает уважение.
С 20 куе в селе ты олигарх, а в Киеве почти никто. Я тоже знаю богатых людей живущих в селе, у них в Киеве три квартиры (сдают в аренду). Среди местных аборигенов квартира в Киеве типа престижно. Но сами они в Киеве жить не хотят. Это их выбор, я не Трибэка чтобы утверждать, что все хотят жить в Киеве. Достаточно тех что есть. Но деньги богатым в селе тратить некуда, если ты не фермер, и смысла там жить особого нет. Все равно твои дети будут учиться в сельской школе в одном классе с детьми алкашей, выбора в какой кружок отдать ребенка тоже не будет, ну и тд по списку.
flyman написав:потоки сильно змінилися після безвізу. Київ залишився цікавим тим хто брав участь у маятниковій міграції, і то не всім. Знаю людей, які замість того, щоб їздити на ШРТ до Києва виїхали до Польщі. +1
выехали те кто здесь не был успешен. Это нормальное явление, но к Киеву оно отношения не имеет..
бизнес выгоднее делать там, где больше население и где у людей больше денег (магазины в Южноукраинске знаачительно богаче, чем в Вознесенске) в целом по Украине бизнес в маленьких городках бесперспективен. Все ниши плотно упакованы конкурентами, а те что свободны - нерентабельны. Нужно чтобы или народ был богаче или такой как есть, но население в мелких городках было в 10 раз больше.
в течении года после войны будет окно возможностей для выгодных покупок, потом люди порасчихляются, кто-то устроится на работу, другой продаст спадщину и "лишнюю" недвижимость и начнут искать замену разрушенным квартирам начиная от менее депрессивных регионов к более депрессивным.
Нет ни одной причины почему должно быть иначе. В Тернополе бизнес не будет успешнее, потому что в Киеве 1. бюджет 2. печатный станок, 90% банковской системы, 75% от всех денег 3. проживают политическая и бизнес элиты (близкие к финансовым потокам) 4. максимальная концентрация населения. Это после войны никуда не переедет.
если после войны Киев будет по 500 уе, Тернополь и вся остальная мелочь будут по 150.
Вікно можливостей буде через рік-два, коли народ перейде всі етапи від "несприйняття" до "сприйняття".
Ще до активних бойових дій в Тернополі ціни були вище чим в оКРЖН. А з переїздом ІТ і не тільки офісів на ЗУ, будуть наближатися до Києвських.
Плюс переселенці, які зрозуміли що Київ - це ненадійно (біг659 зразу чкурнув у Чернівці і не прогадав).
Плюс заробітчани.
Зрозумій, що потоки бабла вже зовсім інші, і Київ буде чуть вище чим звичайні мільйонники (Дніпро, Харків, Одеса). Буде рулити не перозподіл фінпотоків від рашистького газу, металургії, і чого там ще, а пшона, олії, ІТ, заробітчан, і багато чого буде іти мимо каси Києва зразу в західні регіони.
Співідношення Київ/Тернопіль 1... 1.25, в залежності від району. Тобто м2 на окраїні умовного Тернополя (обл. центр ЗУ) = м2 на Троєщині чи Борщагівці, м2 в центрі умовного Тернополя (обл. центр ЗУ) = 1.25 м2 на Хрещатику.
Якщо ти пишеш, що в Києві буде м2 ПА500+-, то в Тернополі м2 буде Па400-+
размечтались каллега,особенно про потоки бабла не в киев а в тернополь Лучше Киева никогда не будет! Можете это в шапке чата закрепить