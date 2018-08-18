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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9828982998309831

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:23

  flyman написав:
  antey1969 написав:Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.

Не факт. Ставки ЄЦБ, ФРС ростуть.
Крім того, Литва, Латвія, Болгарія, Румунія, не дуже вони там і відіграли ціни.
Був приплив, а разом з ним "всі лодки піднялися".

Що там завтра Путін, підніме ставки чи дасть задню? Переключиться на Фінляндію, чи як?
Моя думка, що буде підвищувати.

Имхо. Сирійский контингент виведе до України, ще одну війну рашисти не тянуть.
_Mykola_
 
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