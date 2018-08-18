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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 тра, 2022 19:23
flyman написав: antey1969 написав:
Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.
Не факт. Ставки ЄЦБ, ФРС ростуть.
Крім того, Литва, Латвія, Болгарія, Румунія, не дуже вони там і відіграли ціни.
Був приплив, а разом з ним "всі лодки піднялися".
Що там завтра Путін, підніме ставки чи дасть задню? Переключиться на Фінляндію, чи як?
Моя думка, що буде підвищувати.
Имхо. Сирійский контингент виведе до України, ще одну війну рашисти не тянуть.
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