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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9828982998309831

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Да я вчера еще писал, какой ЕС??? Вы что, шутите??? Он нам с войной и таким соседом не светит даже в ближайшее десятилетие.


С каким соседом?? Уже все поняли что это колос на глиняных ногах. Финляндия которая была им исторически закошмарена сейчас прищшла в себя. К концу года только может Монголия из соседей не будет вытирать ноги об рашку. 80% что вступим в НАТО в 2024, далее усиление интеграции с ЕС, по норвежскому образцу, может шенген и экономическая зона к 2027. Все по маслову - сначала безопасность, потом экономика, а потом уже "европейские ценности". Думаю окно будет с этого лета (откроюют реестры, границы, аэропорты) по следуюшее. Дно - этой зимой и следующей весной. Дальше начнем отростать. Если с НАТО не получится (20%), то тогда конечно никакого ЕС и высоких цен не будет. Украинские цены на западной Украине будут на уровне 50% от румынских или 30% от польских
fox767676
 
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