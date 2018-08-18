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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:21
Damien написав:
Да я вчера еще писал, какой ЕС??? Вы что, шутите??? Он нам с войной и таким соседом не светит даже в ближайшее десятилетие.
С каким соседом?? Уже все поняли что это колос на глиняных ногах. Финляндия которая была им исторически закошмарена сейчас прищшла в себя. К концу года только может Монголия из соседей не будет вытирать ноги об рашку. 80% что вступим в НАТО в 2024, далее усиление интеграции с ЕС, по норвежскому образцу, может шенген и экономическая зона к 2027. Все по маслову - сначала безопасность, потом экономика, а потом уже "европейские ценности". Думаю окно будет с этого лета (откроюют реестры, границы, аэропорты) по следуюшее. Дно - этой зимой и следующей весной. Дальше начнем отростать. Если с НАТО не получится (20%), то тогда конечно никакого ЕС и высоких цен не будет. Украинские цены на западной Украине будут на уровне 50% от румынских или 30% от польских
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fox767676
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:49
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 10 тра, 2022 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:51
vitaliian написав:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению будет это разгребать если не они я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
Всё уже ВНЖ, как минимум, в Польше сделали...
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Bolt
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Додано: Вів 10 тра, 2022 08:52
Bolt написав:
Всё уже ВНЖ, как минимум, в Польше сделали...
вроде мужчин не выпускают. Где все? Прячутся по Карпатам?
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vitaliian
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:05
vitaliian написав:
вроде мужчин не выпускают. Где все? Прячутся по Карпатам?
половина подпадает под всякие исключения
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fox767676
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:06
Damien написав:
Какое окно возможностей по покупке недвиги в этом году(to vitalian)? Она будет 2-3 года падать
у меня за март-май +/- 0 грн доходов. Полагаю у 90% ирпенчан, черниговцев, харковчан, мариупольцев, херсонцев - аналогично. Война пока далека от завершения, скорее всего мой 0 грн доходов продлится до сентября а у кого то и дольше.
Чтобы рынку падать 2-3 года нужны какие то доходы, любой кризис до сих пор был лавинообразным, а сейчас одномоментно миллионы людей потеряли жильё и источники доходов. Не знаю было ли такое за 30 лет независимости, с чем сравнить...
РН упадет домкратом, если на 10 квартир будет 1 покупатель. Те кому горит продать будут снижать цену безбожно. По аренде я такого не вангую, погорельцам надо где то жить - только по Киевской области разрушено более 30 тыс квартир. Как быстро восстановятся цены зависит от внешних финансовых вливаний и от обещанных компенсаций (как производное от вливаний). Компенсации в стиле приватизационных ваучеров не рассматриваем.
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vitaliian
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:22
vitaliian написав: Bolt написав:
Всё уже ВНЖ, как минимум, в Польше сделали...
вроде мужчин не выпускают. Где все? Прячутся по Карпатам?
На строимдомовке один софорумчанин из Сум уже два месяца в Славском сидит, при том, что пару лет назад купил двушку в Франеке, но так и не доделал там ремонт.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:30
Bolt написав:
что пару лет назад купил двушку в Франеке, но так и не доделал там ремонт.
как раз мог бы и доделать.
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vitaliian
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:33
vitaliian написав: Bolt написав:
что пару лет назад купил двушку в Франеке, но так и не доделал там ремонт.
как раз мог бы и доделать.
На жопе волосы рвёт, нвпуркуа он в Сумах дом построил. Наверное на ремонт бабла нет.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:36
Bolt написав:
На жопе волосы рвёт, нвпуркуа он в Сумах дом построил
задним числом все мудрые. Надо думать не о том что было, а о том что сейчас кому делать.
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