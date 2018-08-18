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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Да я вчера еще писал, какой ЕС??? Вы что, шутите??? Он нам с войной и таким соседом не светит даже в ближайшее десятилетие.


С каким соседом?? Уже все поняли что это колос на глиняных ногах. Финляндия которая была им исторически закошмарена сейчас прищшла в себя. К концу года только может Монголия из соседей не будет вытирать ноги об рашку. 80% что вступим в НАТО в 2024, далее усиление интеграции с ЕС, по норвежскому образцу, может шенген и экономическая зона к 2027. Все по маслову - сначала безопасность, потом экономика, а потом уже "европейские ценности". Думаю окно будет с этого лета (откроюют реестры, границы, аэропорты) по следуюшее. Дно - этой зимой и следующей весной. Дальше начнем отростать. Если с НАТО не получится (20%), то тогда конечно никакого ЕС и высоких цен не будет. Украинские цены на западной Украине будут на уровне 50% от румынских или 30% от польских
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:49

  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 08:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:51

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению будет это разгребать если не они я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...

Всё уже ВНЖ, как минимум, в Польше сделали...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:52

  Bolt написав:Всё уже ВНЖ, как минимум, в Польше сделали...
вроде мужчин не выпускают. Где все? Прячутся по Карпатам?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:вроде мужчин не выпускают. Где все? Прячутся по Карпатам?


половина подпадает под всякие исключения
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:06

  Damien написав:Какое окно возможностей по покупке недвиги в этом году(to vitalian)? Она будет 2-3 года падать
у меня за март-май +/- 0 грн доходов. Полагаю у 90% ирпенчан, черниговцев, харковчан, мариупольцев, херсонцев - аналогично. Война пока далека от завершения, скорее всего мой 0 грн доходов продлится до сентября а у кого то и дольше.

Чтобы рынку падать 2-3 года нужны какие то доходы, любой кризис до сих пор был лавинообразным, а сейчас одномоментно миллионы людей потеряли жильё и источники доходов. Не знаю было ли такое за 30 лет независимости, с чем сравнить...

РН упадет домкратом, если на 10 квартир будет 1 покупатель. Те кому горит продать будут снижать цену безбожно. По аренде я такого не вангую, погорельцам надо где то жить - только по Киевской области разрушено более 30 тыс квартир. Как быстро восстановятся цены зависит от внешних финансовых вливаний и от обещанных компенсаций (как производное от вливаний). Компенсации в стиле приватизационных ваучеров не рассматриваем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:22

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Всё уже ВНЖ, как минимум, в Польше сделали...
вроде мужчин не выпускают. Где все? Прячутся по Карпатам?

На строимдомовке один софорумчанин из Сум уже два месяца в Славском сидит, при том, что пару лет назад купил двушку в Франеке, но так и не доделал там ремонт.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:30

  Bolt написав:что пару лет назад купил двушку в Франеке, но так и не доделал там ремонт.
как раз мог бы и доделать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:33

  vitaliian написав:
  Bolt написав:что пару лет назад купил двушку в Франеке, но так и не доделал там ремонт.
как раз мог бы и доделать.

На жопе волосы рвёт, нвпуркуа он в Сумах дом построил. Наверное на ремонт бабла нет.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:36

  Bolt написав:На жопе волосы рвёт, нвпуркуа он в Сумах дом построил
задним числом все мудрые. Надо думать не о том что было, а о том что сейчас кому делать.
vitaliian
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