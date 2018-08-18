Додано: Вів 10 тра, 2022 08:21

Damien написав: Да я вчера еще писал, какой ЕС??? Вы что, шутите??? Он нам с войной и таким соседом не светит даже в ближайшее десятилетие. Да я вчера еще писал, какой ЕС??? Вы что, шутите??? Он нам с войной и таким соседом не светит даже в ближайшее десятилетие.

С каким соседом?? Уже все поняли что это колос на глиняных ногах. Финляндия которая была им исторически закошмарена сейчас прищшла в себя. К концу года только может Монголия из соседей не будет вытирать ноги об рашку. 80% что вступим в НАТО в 2024, далее усиление интеграции с ЕС, по норвежскому образцу, может шенген и экономическая зона к 2027. Все по маслову - сначала безопасность, потом экономика, а потом уже "европейские ценности". Думаю окно будет с этого лета (откроюют реестры, границы, аэропорты) по следуюшее. Дно - этой зимой и следующей весной. Дальше начнем отростать. Если с НАТО не получится (20%), то тогда конечно никакого ЕС и высоких цен не будет. Украинские цены на западной Украине будут на уровне 50% от румынских или 30% от польских