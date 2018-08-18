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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9829983098319832

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:59

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...


Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене.
Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:05

  vitaliian написав:
  Bolt написав:На жопе волосы рвёт, нвпуркуа он в Сумах дом построил
задним числом все мудрые. Надо думать не о том что было, а о том что сейчас кому делать.

По большому счету купил нафиг не нужную квартиру во Франеке. Если не удаленщик, то там нефиг делать.Когда закончится мобилизация и со Львова посваливают ИТ шник и, то у нас тоже полная жопа начнётся.
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