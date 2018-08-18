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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:59
vitaliian написав:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене.
Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 10:05
vitaliian написав: Bolt написав:
На жопе волосы рвёт, нвпуркуа он в Сумах дом построил
задним числом все мудрые. Надо думать не о том что было, а о том что сейчас кому делать.
По большому счету купил нафиг не нужную квартиру во Франеке. Если не удаленщик, то там нефиг делать.Когда закончится мобилизация и со Львова посваливают ИТ шник и, то у нас тоже полная жопа начнётся.
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