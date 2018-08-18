Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене. Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
Тут більше можна оцінити наскільки пошкоджені будинки у вашому місті. https://youtu.be/BDNT0qZH7d8. Кляті рашисти зруйнували гарні та сучасні жк, по яких лупили в упор із танків в тому числі. "Аполаксіпсис сьогодні" тільки - в 21-му столітті, в Європі.
Мій приятель в середині 2000х купив там житло в одній із перших новобудов. Після цього, пам'ятаю він розмовляв із одним спеціалістом по фен-шуй і той йому порадив якнайшвидше її продати, бо Ірпінь НАДЗВИЧАЙНО НЕГАТИВНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЖИТТЯ. Його жк був добудований без каналізації, а сама квартира була продана через десяток років і в рази дешевше ніж було інвестовано. Ну то таке...Як то кажуть приватний випадок, але повчальний. Думаю туди не швидко повернуться люди....
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 10 тра, 2022 10:40, всього редагувалось 3 разів.
Да я вчера еще писал, какой ЕС??? Вы что, шутите??? Он нам с войной и таким соседом не светит даже в ближайшее десятилетие. Про Тернополь улыбнуло( а-ля Нью-Васюки по Флаю). В Киеве будет плохо, в Тернополе еще хуже. Особенно плохо будет в восточной части страны, подконтрольной Украине. Какое окно возможностей по покупке недвиги в этом году(to vitalian)? Она будет 2-3 года падать, потом лет 5 топтаться на месте и только лет через 10-12 вернется к уровню начала 2022г. К этому времени как раз рашка окочурится, будет вам ЕС, высокие цены на жилье, высокие зарплаты. И вообще всеобщая радость
В центрі Тернополя вкладають новий асфальт. Мабуть тому що гірше чим в Києві. Вам видніше. з.і. Вчора писали з одної фірми "якщо пройдете всі співбесіди то зможете переїхати в Ужгород і працювати там в нашому новому офісі". Щиро подякував за надану можливіть.
Хомякоид написав: Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене. Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
Работы в Киеве пока нет. Как индикатор - Такси по доверенным ценам вызывается молниеносно. Таксисты жалуются, что даже в центре можно сидеть и ждать заказа 2 часа. И это в условиях дефицита бензина. Хочешь езди, а не хочешь - зубы на полку...
Заказуха 100% від Рієлу. Судячи по мішках під очима та втомленому вигляді представника компанії, справи у них вельми кепські із продажем квадратних метрів. Єдине у що можна повірити з його слів, то в те, що тільки відновити логістичні ланцюжки для продовження будівництва займе більше року. А в реальності може й більше, а ціни на будматеріали та інші складові, будуть вищі.
Вангую, що навіть на ЗУ спішити купляти у них житло, ще не будуть навіть кілька років після закінчення війни. Хіба ФРС ПОЧНЕ ДРУКУВАТИ $$$ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВ, ТАКИЙ СОБІ "ВАЛЮТНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ"))
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 10 тра, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.