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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9829983098319832

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:59

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...


Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене.
Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:05

  vitaliian написав:
  Bolt написав:На жопе волосы рвёт, нвпуркуа он в Сумах дом построил
задним числом все мудрые. Надо думать не о том что было, а о том что сейчас кому делать.

По большому счету купил нафиг не нужную квартиру во Франеке. Если не удаленщик, то там нефиг делать.Когда закончится мобилизация и со Львова посваливают ИТ шник и, то у нас тоже полная жопа начнётся.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:22

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...

Тут більше можна оцінити наскільки пошкоджені будинки у вашому місті. https://youtu.be/BDNT0qZH7d8.
Кляті рашисти зруйнували гарні та сучасні жк, по яких лупили в упор із танків в тому числі. "Аполаксіпсис сьогодні" тільки - в 21-му столітті, в Європі. :shock:

Мій приятель в середині 2000х купив там житло в одній із перших новобудов. Після цього, пам'ятаю він розмовляв із одним
спеціалістом по фен-шуй і той йому порадив якнайшвидше її продати, бо Ірпінь НАДЗВИЧАЙНО НЕГАТИВНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЖИТТЯ. Його жк був добудований без каналізації, а сама квартира була продана через десяток років і в рази дешевше ніж було інвестовано. Ну то таке...Як то кажуть приватний випадок, але повчальний. Думаю туди не швидко повернуться люди....
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 10 тра, 2022 10:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:37

  Damien написав:
  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:Если быстро не примут в ЕС, то таки да. Если расщедрятся и распахнут свои обьятья, то отыграем очень быстро.

Похоже все-же таки первое.
"Макрон заявив, що вступ України до ЄС займе "десятиліття", і запропонував альтернативу"
https://news.liga.net/ua/world/news/mak ... syatiletiy
"Україні не варто обіцяти швидке членство у Євросоюзі – Бербок "
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... uze-berbok

Да я вчера еще писал, какой ЕС??? Вы что, шутите??? Он нам с войной и таким соседом не светит даже в ближайшее десятилетие.
Про Тернополь улыбнуло( а-ля Нью-Васюки по Флаю).
В Киеве будет плохо, в Тернополе еще хуже. Особенно плохо будет в восточной части страны, подконтрольной Украине.
Какое окно возможностей по покупке недвиги в этом году(to vitalian)? Она будет 2-3 года падать, потом лет 5 топтаться на месте и только лет через 10-12 вернется к уровню начала 2022г. К этому времени как раз рашка окочурится, будет вам ЕС, высокие цены на жилье, высокие зарплаты. И вообще всеобщая радость

В центрі Тернополя вкладають новий асфальт. Мабуть тому що гірше чим в Києві. Вам видніше.
з.і.
Вчора писали з одної фірми "якщо пройдете всі співбесіди то зможете переїхати в Ужгород і працювати там в нашому новому офісі". Щиро подякував за надану можливіть.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:40

  Хомякоид написав: Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене.
Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.

Работы в Киеве пока нет.
Как индикатор - Такси по доверенным ценам вызывается молниеносно.
Таксисты жалуются, что даже в центре можно сидеть и ждать заказа 2 часа.
И это в условиях дефицита бензина.
Хочешь езди, а не хочешь - зубы на полку...
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:33

  Успіх написав:

Заказуха 100% від Рієлу. Судячи по мішках під очима та втомленому вигляді представника компанії, справи у них вельми кепські із продажем квадратних метрів.
Єдине у що можна повірити з його слів, то в те, що тільки відновити логістичні ланцюжки для продовження будівництва займе більше року. А в реальності може й більше, а ціни на будматеріали та інші складові, будуть вищі.

Вангую, що навіть на ЗУ спішити купляти у них житло, ще не будуть навіть кілька років після закінчення війни. Хіба ФРС
ПОЧНЕ ДРУКУВАТИ $$$ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВ, ТАКИЙ СОБІ "ВАЛЮТНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ"))
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 10 тра, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Евровидение 2023 в Киеве, МВЦ. м.Левобережная - ракетой (нашей) вверх
Это на разогрев
https://www.youtube.com/watch?v=Tqmlxi3WGUY
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