Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене. Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
Хомякоид написав: Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене. Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
Работы в Киеве пока нет. Как индикатор - Такси по доверенным ценам вызывается молниеносно. Таксисты жалуются, что даже в центре можно сидеть и ждать заказа 2 часа. И это в условиях дефицита бензина. Хочешь езди, а не хочешь - зубы на полку...
Заказуха 100% від Рієлу. Судячи по мішках під очима та втомленому вигляді представника компанії, справи у них вельми кепські із продажем квадратних метрів. Єдине у що можна повірити з його слів, то в те, що тільки відновити логістичні ланцюжки для продовження будівництва займе більше року. А в реальності може й більше, а ціни на будматеріали та інші складові, будуть вищі.
Вангую, що навіть на ЗУ спішити купляти у них житло, ще не будуть навіть кілька років після закінчення війни. Хіба ФРС ПОЧНЕ ДРУКУВАТИ $$$ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВ, ТАКИЙ СОБІ "ВАЛЮТНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ"))
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 10 тра, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
То есть признаете, что Ваша картина мира и реальность несколько расходятся? Ну и качество прогнозов, основанных в Вашей картине мира, того же порядка. Без обид.
Хомякоид написав: Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене. Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
Работы в Киеве пока нет. Как индикатор - Такси по доверенным ценам вызывается молниеносно. Таксисты жалуются, что даже в центре можно сидеть и ждать заказа 2 часа. И это в условиях дефицита бензина. Хочешь езди, а не хочешь - зубы на полку...
Таксі ніяк не по довоєнним цінам, десь вдвічі дорожче
Damien написав:Какое окно возможностей по покупке недвиги в этом году(to vitalian)? Она будет 2-3 года падать
у меня за март-май +/- 0 грн доходов. Полагаю у 90% ирпенчан, черниговцев, харковчан, мариупольцев, херсонцев - аналогично. Война пока далека от завершения, скорее всего мой 0 грн доходов продлится до сентября а у кого то и дольше.
Чтобы рынку падать 2-3 года нужны какие то доходы, любой кризис до сих пор был лавинообразным, а сейчас одномоментно миллионы людей потеряли жильё и источники доходов. Не знаю было ли такое за 30 лет независимости, с чем сравнить...
РН упадет домкратом, если на 10 квартир будет 1 покупатель. Те кому горит продать будут снижать цену безбожно. По аренде я такого не вангую, погорельцам надо где то жить - только по Киевской области разрушено более 30 тыс квартир. Как быстро восстановятся цены зависит от внешних финансовых вливаний и от обещанных компенсаций (как производное от вливаний). Компенсации в стиле приватизационных ваучеров не рассматриваем.
Это уже гораздо ближе к реальности. Сегодня с утра в будний день прогулялся до метро - людей в 3 раза меньше, чем до войны. Машин раз в 5 меньше (проблемы с топливом, но люди то где? автобусы полупустые). На Дарынке закрыто половина МАФов. А недвиги в Киеве и в округе понастроили очень много за прошедшие годы, дефицита точно нет. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014. Такие же проблемы с экспортом и разрыв торговых связей. Там сталинки, что стоили $100к через год стали стоить $10к.
Moneta написав:. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014.
донецку западные партнеры налили десятки ярдов кредитов? Может быть там США и ведущие страны мира открыли посольства? Или донецк стал крупным финансово эмиссионным центром, где даже валюту собственную не придумали. С донецким паспортом открыты границы ЕС? Странно что там вообще недвижимость что то стоит. В любом украинском пгт экономических возможностей и политических свобод на порядок больше. Вы бы с такими провокационными параллелями шли... на другую ветку.