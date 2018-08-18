vitaliian написав:

Damien написав: Какое окно возможностей по покупке недвиги в этом году(to vitalian)? Она будет 2-3 года падать Какое окно возможностей по покупке недвиги в этом году(to vitalian)? Она будет 2-3 года падать

у меня за март-май +/- 0 грн доходов. Полагаю у 90% ирпенчан, черниговцев, харковчан, мариупольцев, херсонцев - аналогично. Война пока далека от завершения, скорее всего мой 0 грн доходов продлится до сентября а у кого то и дольше.Чтобы рынку падать 2-3 года нужны какие то доходы, любой кризис до сих пор был лавинообразным, а сейчас одномоментно миллионы людей потеряли жильё и источники доходов. Не знаю было ли такое за 30 лет независимости, с чем сравнить...РН упадет домкратом, если на 10 квартир будет 1 покупатель. Те кому горит продать будут снижать цену безбожно. По аренде я такого не вангую, погорельцам надо где то жить - только по Киевской области разрушено более 30 тыс квартир. Как быстро восстановятся цены зависит от внешних финансовых вливаний и от обещанных компенсаций (как производное от вливаний). Компенсации в стиле приватизационных ваучеров не рассматриваем.