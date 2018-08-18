RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9830983198329833>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 202
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:59

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...


Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене.
Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:05

  vitaliian написав:
  Bolt написав:На жопе волосы рвёт, нвпуркуа он в Сумах дом построил
задним числом все мудрые. Надо думать не о том что было, а о том что сейчас кому делать.

По большому счету купил нафиг не нужную квартиру во Франеке. Если не удаленщик, то там нефиг делать.Когда закончится мобилизация и со Львова посваливают ИТ шник и, то у нас тоже полная жопа начнётся.
Bolt
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:32

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 18.03.21
Подякував: 114 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:40

  Хомякоид написав: Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене.
Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.

Работы в Киеве пока нет.
Как индикатор - Такси по доверенным ценам вызывается молниеносно.
Таксисты жалуются, что даже в центре можно сидеть и ждать заказа 2 часа.
И это в условиях дефицита бензина.
Хочешь езди, а не хочешь - зубы на полку...
UA
 
Повідомлень: 6703
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:33

  Успіх написав:

Заказуха 100% від Рієлу. Судячи по мішках під очима та втомленому вигляді представника компанії, справи у них вельми кепські із продажем квадратних метрів.
Єдине у що можна повірити з його слів, то в те, що тільки відновити логістичні ланцюжки для продовження будівництва займе більше року. А в реальності може й більше, а ціни на будматеріали та інші складові, будуть вищі.

Вангую, що навіть на ЗУ спішити купляти у них житло, ще не будуть навіть кілька років після закінчення війни. Хіба ФРС
ПОЧНЕ ДРУКУВАТИ $$$ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВ, ТАКИЙ СОБІ "ВАЛЮТНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ"))
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 10 тра, 2022 11:50, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 04.06.19
Подякував: 224 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:42

Евровидение 2023 в Киеве, МВЦ. м.Левобережная - ракетой (нашей) вверх
Это на разогрев
https://www.youtube.com/watch?v=Tqmlxi3WGUY
fox767676
 
Повідомлень: 203
З нами з: 13.06.20
Подякував: 114 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:07

  vitaliian написав:ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...


То есть признаете, что Ваша картина мира и реальность несколько расходятся? Ну и качество прогнозов, основанных в Вашей картине мира, того же порядка. Без обид.
striped
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2954 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Хомякоид написав: Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене.
Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.

Работы в Киеве пока нет.
Как индикатор - Такси по доверенным ценам вызывается молниеносно.
Таксисты жалуются, что даже в центре можно сидеть и ждать заказа 2 часа.
И это в условиях дефицита бензина.
Хочешь езди, а не хочешь - зубы на полку...
Таксі ніяк не по довоєнним цінам, десь вдвічі дорожче
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31409
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1337 раз.
Подякували: 7511 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:20

  vitaliian написав:
  Damien написав:Какое окно возможностей по покупке недвиги в этом году(to vitalian)? Она будет 2-3 года падать
у меня за март-май +/- 0 грн доходов. Полагаю у 90% ирпенчан, черниговцев, харковчан, мариупольцев, херсонцев - аналогично. Война пока далека от завершения, скорее всего мой 0 грн доходов продлится до сентября а у кого то и дольше.

Чтобы рынку падать 2-3 года нужны какие то доходы, любой кризис до сих пор был лавинообразным, а сейчас одномоментно миллионы людей потеряли жильё и источники доходов. Не знаю было ли такое за 30 лет независимости, с чем сравнить...

РН упадет домкратом, если на 10 квартир будет 1 покупатель. Те кому горит продать будут снижать цену безбожно. По аренде я такого не вангую, погорельцам надо где то жить - только по Киевской области разрушено более 30 тыс квартир. Как быстро восстановятся цены зависит от внешних финансовых вливаний и от обещанных компенсаций (как производное от вливаний). Компенсации в стиле приватизационных ваучеров не рассматриваем.


Это уже гораздо ближе к реальности. Сегодня с утра в будний день прогулялся до метро - людей в 3 раза меньше, чем до войны. Машин раз в 5 меньше (проблемы с топливом, но люди то где? автобусы полупустые). На Дарынке закрыто половина МАФов. А недвиги в Киеве и в округе понастроили очень много за прошедшие годы, дефицита точно нет. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014. Такие же проблемы с экспортом и разрыв торговых связей. Там сталинки, что стоили $100к через год стали стоить $10к.
Moneta
 
Повідомлень: 2922
З нами з: 26.06.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:26

  Moneta написав:. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014.
донецку западные партнеры налили десятки ярдов кредитов? Может быть там США и ведущие страны мира открыли посольства? Или донецк стал крупным финансово эмиссионным центром, где даже валюту собственную не придумали. С донецким паспортом открыты границы ЕС? Странно что там вообще недвижимость что то стоит. В любом украинском пгт экономических возможностей и политических свобод на порядок больше. Вы бы с такими провокационными параллелями шли... на другую ветку.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12852
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1997 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9830983198329833>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2210, 2211, 2212
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22110 6599161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 10:36
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2161930
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34514
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2655)
10.05.2022 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.