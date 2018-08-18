Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Moneta написав:. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014.
донецку западные парнеры лили десятки ярдов кредитов? донецк крупный финансово эмиссионный центр? там даже валюту собственную не придумали, тупо стали очередной депрессивной российской глубинкой. Вы с такими параллелями идите на другую ветку.
я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир, и лишились экспортной выручки. у нас сейчас те же процессы, только в результате блокады портов. а сервисная экономика (а киевская недвига обслуживала сервис, а не производство) с лагом пару месяцев тоже почувствует пересохшие ручейки экспорта.
а мы захотели чтобы на нас напала 200 тыс армия орков? события с донецком разные по своей сути. У них проблемы от экономической и политической изоляции, у нас проблемы от расходов на сопротивление армии противника, массовой эвакуации, разрушений и нарушения логистических цепочек. Как таковой политической или экономической изоляции в Украине нет. Любые параллели с Донецком унизительны и неуместны. "Сопротивляться" и "сдаться" это не одно и тоже, как вы хотели презентовать вашими аналогиями. Поэтому результат на выходе тоже будет разный.