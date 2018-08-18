Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Moneta написав:. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014.
донецку западные парнеры лили десятки ярдов кредитов? донецк крупный финансово эмиссионный центр? там даже валюту собственную не придумали, тупо стали очередной депрессивной российской глубинкой. Вы с такими параллелями идите на другую ветку.
я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир, и лишились экспортной выручки. у нас сейчас те же процессы, только в результате блокады портов. а сервисная экономика (а киевская недвига обслуживала сервис, а не производство) с лагом пару месяцев тоже почувствует пересохшие ручейки экспорта.
а мы захотели чтобы на нас напала 200 тыс армия орков? события с донецком разные по своей сути. У них проблемы от экономической и политической изоляции, у нас проблемы от расходов на сопротивление армии противника, массовой эвакуации, разрушений и нарушения логистических цепочек. Как таковой политической или экономической изоляции в Украине нет. Любые параллели с Донецком унизительны и неуместны. "Сопротивляться" и "сдаться" это не одно и тоже, как вы хотели презентовать вашими аналогиями. Поэтому результат на выходе тоже будет разный.
У Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станції метро, повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.
У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.
Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.
За даними опитування, станція метро «Берестейська» може стати «Бучанською», «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – «Героїв України», «Мінська» – «Варшавська», «Дружби народів» – «Ботанічна».
Moneta написав:я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир
Думаю кто жил жирно, те узкий мир не хотели, они достаточно оперативно уже весной-летом 2014 появились на КРЖН. Фокус-группы узкого мира - жители лепрессивных населенных пунктов Донбасса и те кто полоховатей в самом Донецке.
Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.