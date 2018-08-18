Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Moneta написав:. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014.
донецку западные парнеры лили десятки ярдов кредитов? донецк крупный финансово эмиссионный центр? там даже валюту собственную не придумали, тупо стали очередной депрессивной российской глубинкой. Вы с такими параллелями идите на другую ветку.
я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир, и лишились экспортной выручки. у нас сейчас те же процессы, только в результате блокады портов. а сервисная экономика (а киевская недвига обслуживала сервис, а не производство) с лагом пару месяцев тоже почувствует пересохшие ручейки экспорта.
а мы захотели чтобы на нас напала 200 тыс армия орков? события с донецком разные по своей сути. У них проблемы от экономической и политической изоляции, у нас проблемы от расходов на сопротивление армии противника, массовой эвакуации, разрушений и нарушения логистических цепочек. Как таковой политической или экономической изоляции в Украине нет. Любые параллели с Донецком унизительны и неуместны. "Сопротивляться" и "сдаться" это не одно и тоже, как вы хотели презентовать вашими аналогиями. Поэтому результат на выходе тоже будет разный.
У Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станції метро, повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.
У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.
Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.
За даними опитування, станція метро «Берестейська» може стати «Бучанською», «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – «Героїв України», «Мінська» – «Варшавська», «Дружби народів» – «Ботанічна».
Moneta написав:я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир
Думаю кто жил жирно, те узкий мир не хотели, они достаточно оперативно уже весной-летом 2014 появились на КРЖН. Фокус-группы узкого мира - жители лепрессивных населенных пунктов Донбасса и те кто полоховатей в самом Донецке.
Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.
Moneta написав:. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014.
донецку западные парнеры лили десятки ярдов кредитов? донецк крупный финансово эмиссионный центр? там даже валюту собственную не придумали, тупо стали очередной депрессивной российской глубинкой. Вы с такими параллелями идите на другую ветку.
я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир, и лишились экспортной выручки. у нас сейчас те же процессы, только в результате блокады портов. а сервисная экономика (а киевская недвига обслуживала сервис, а не производство) с лагом пару месяцев тоже почувствует пересохшие ручейки экспорта.
Донецьк лишився під окупцією, а Києвщину звільнили. В Донецьк біженці які втратили житло не їдуть, а в Київ їдуть. Якщо вартість квадратних метрів падає нижче собівартості будівництво заморожуються. Слідкуємо чи відновляться будівельні роботи у Києві. Падіння може бути, але в 1.5-3 рази, ніяк не в 10.
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...
Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене. Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.
Скоріше тому, що електропостачання та працюючих магазинів немає вода не вище 2 поверху. Якщо в приватних будинках є погріб, мангал з дровами, колодязь і можна генератор у дворі поставити, то як жити у ЖК на 5 поверсі? Без газу в теплу пору року можна прожити нормально, а от без електрики - аж ніяк. Як запрацюють комунікації в нормальному режимі тоді люди і почнуть повертатися, обіцяють дати електрику 15 травня. Повертається Ірпінь до нормального життя з затримкою в місяць-півтора відносно Києва і повільніше бо руйнувань багато.
Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.
Так не брестская же. Берестейщина - український етнографічний регіон, так, зараз, на жаль, більша його частина у складі недружньої білорусі, але частина залишилися на Волині, є наприклад місто Берестечко
Заказуха 100% від Рієлу. Судячи по мішках під очима та втомленому вигляді представника компанії, справи у них вельми кепські із продажем квадратних метрів. Єдине у що можна повірити з його слів, то в те, що тільки відновити логістичні ланцюжки для продовження будівництва займе більше року. А в реальності може й більше, а ціни на будматеріали та інші складові, будуть вищі.
Вангую, що навіть на ЗУ спішити купляти у них житло, ще не будуть навіть кілька років після закінчення війни. Хіба ФРС ПОЧНЕ ДРУКУВАТИ $$$ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВ, ТАКИЙ СОБІ "ВАЛЮТНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ"))
Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.
Так не брестская же.
Я, наверное, слишком длинную цитату дал?..
Нинішня назва походить від української назви міста ХХХ, сьогодні у складі Білорусі
Заказуха 100% від Рієлу. Судячи по мішках під очима та втомленому вигляді представника компанії, справи у них вельми кепські із продажем квадратних метрів. Єдине у що можна повірити з його слів, то в те, що тільки відновити логістичні ланцюжки для продовження будівництва займе більше року. А в реальності може й більше, а ціни на будматеріали та інші складові, будуть вищі.
Вангую, що навіть на ЗУ спішити купляти у них житло, ще не будуть навіть кілька років після закінчення війни. Хіба ФРС ПОЧНЕ ДРУКУВАТИ $$$ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВ, ТАКИЙ СОБІ "ВАЛЮТНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ"))