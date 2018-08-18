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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9831983298339834>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 203
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:33

  vitaliian написав:
  Moneta написав:. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014.
донецку западные парнеры лили десятки ярдов кредитов? донецк крупный финансово эмиссионный центр? там даже валюту собственную не придумали, тупо стали очередной депрессивной российской глубинкой. Вы с такими параллелями идите на другую ветку.


я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир, и лишились экспортной выручки. у нас сейчас те же процессы, только в результате блокады портов. а сервисная экономика (а киевская недвига обслуживала сервис, а не производство) с лагом пару месяцев тоже почувствует пересохшие ручейки экспорта.

кредиты, если Вы не поняли, все товарные. а кэш НБУ вынужден печатать.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:46

  Moneta написав:но потом захотели узкий мир,
а мы захотели чтобы на нас напала 200 тыс армия орков? события с донецком разные по своей сути. У них проблемы от экономической и политической изоляции, у нас проблемы от расходов на сопротивление армии противника, массовой эвакуации, разрушений и нарушения логистических цепочек. Как таковой политической или экономической изоляции в Украине нет. Любые параллели с Донецком унизительны и неуместны. "Сопротивляться" и "сдаться" это не одно и тоже, как вы хотели презентовать вашими аналогиями. Поэтому результат на выходе тоже будет разный.

У Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станції метро, повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.

Відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

За даними опитування, станція метро «Берестейська» може стати «Бучанською», «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – «Героїв України», «Мінська» – «Варшавська», «Дружби народів» – «Ботанічна».
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Moneta написав:я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир


Думаю кто жил жирно, те узкий мир не хотели, они достаточно оперативно уже весной-летом 2014 появились на КРЖН. Фокус-группы узкого мира - жители лепрессивных населенных пунктов Донбасса и те кто полоховатей в самом Донецке.

Нафига Берестейську переименовывать??
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:25

  fox767676 написав:Нафига Берестейську переименовывать??

Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:00

  Moneta написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:. Нехотя, напрашиваются некие параллели с Донецком-2014.
донецку западные парнеры лили десятки ярдов кредитов? донецк крупный финансово эмиссионный центр? там даже валюту собственную не придумали, тупо стали очередной депрессивной российской глубинкой. Вы с такими параллелями идите на другую ветку.


я же написал какие параллели. в донецке жирно жили до 2014, но потом захотели узкий мир, и лишились экспортной выручки. у нас сейчас те же процессы, только в результате блокады портов. а сервисная экономика (а киевская недвига обслуживала сервис, а не производство) с лагом пару месяцев тоже почувствует пересохшие ручейки экспорта.

кредиты, если Вы не поняли, все товарные. а кэш НБУ вынужден печатать.

Донецьк лишився під окупцією, а Києвщину звільнили. В Донецьк біженці які втратили житло не їдуть, а в Київ їдуть.
Якщо вартість квадратних метрів падає нижче собівартості будівництво заморожуються. Слідкуємо чи відновляться будівельні роботи у Києві. Падіння може бути, але в 1.5-3 рази, ніяк не в 10.

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  roberto dark написав:vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:
ирпень местами сильно разрушен, нужны мужики и техника это разгребать, тех кто сидит в эвакуации я не понимаю, опасности для жизни нет, кто по их мнению должен это разгребать я хз. В моём жк на 100 квартир живут аж 2 человека. Ещё несколько семей приезжают на выходные как на дачу. Чё происходит...


Наверно работы у Кийови нет. Зачем сидеть тогда в Ирпене.
Сидят у родителей в гостях или по курортам проедают ранее нахомяченное.


Скоріше тому, що електропостачання та працюючих магазинів немає вода не вище 2 поверху. Якщо в приватних будинках є погріб, мангал з дровами, колодязь і можна генератор у дворі поставити, то як жити у ЖК на 5 поверсі?
Без газу в теплу пору року можна прожити нормально, а от без електрики - аж ніяк.
Як запрацюють комунікації в нормальному режимі тоді люди і почнуть повертатися, обіцяють дати електрику 15 травня.
Повертається Ірпінь до нормального життя з затримкою в місяць-півтора відносно Києва і повільніше бо руйнувань багато.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:25

  _hunter написав:
  fox767676 написав:Нафига Берестейську переименовывать??

Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.


Так не брестская же.
Берестейщина - український етнографічний регіон, так, зараз, на жаль, більша його частина у складі недружньої білорусі, але частина залишилися на Волині, є наприклад місто Берестечко
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 16:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  roberto dark написав:
  Успіх написав:

Заказуха 100% від Рієлу. Судячи по мішках під очима та втомленому вигляді представника компанії, справи у них вельми кепські із продажем квадратних метрів.
Єдине у що можна повірити з його слів, то в те, що тільки відновити логістичні ланцюжки для продовження будівництва займе більше року. А в реальності може й більше, а ціни на будматеріали та інші складові, будуть вищі.

Вангую, що навіть на ЗУ спішити купляти у них житло, ще не будуть навіть кілька років після закінчення війни. Хіба ФРС
ПОЧНЕ ДРУКУВАТИ $$$ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВ, ТАКИЙ СОБІ "ВАЛЮТНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ"))

Але - він також, як і я, думає/бачить нашу перемогу/закінчення війни вже наступного місяця - в червні! :D
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™ :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 16:51

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:Нафига Берестейську переименовывать??

Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.


Так не брестская же.

Я, наверное, слишком длинную цитату дал?..
Нинішня назва походить від української назви міста ХХХ, сьогодні у складі Білорусі
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:21

  Успіх написав:
  roberto dark написав:
  Успіх написав:

Заказуха 100% від Рієлу. Судячи по мішках під очима та втомленому вигляді представника компанії, справи у них вельми кепські із продажем квадратних метрів.
Єдине у що можна повірити з його слів, то в те, що тільки відновити логістичні ланцюжки для продовження будівництва займе більше року. А в реальності може й більше, а ціни на будматеріали та інші складові, будуть вищі.

Вангую, що навіть на ЗУ спішити купляти у них житло, ще не будуть навіть кілька років після закінчення війни. Хіба ФРС
ПОЧНЕ ДРУКУВАТИ $$$ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВ, ТАКИЙ СОБІ "ВАЛЮТНИЙ ЛЕНД-ЛІЗ"))

Але - він також, як і я, думає/бачить нашу перемогу/закінчення війни вже наступного місяця - в червні! :D
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™ :D

Важко багатіти в умовах війни
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Біженці зі сходу нещодавно знайшли двушку в Києві за 4 штуки плюс комуналка. Десь на Троєщині.
Moneta
 
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