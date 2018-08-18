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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 тра, 2022 17:41
_hunter написав: _hunter написав:
Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.
Так не брестская же.
Я, наверное, слишком длинную цитату дал?..
Нинішня назва походить від української назви міста ХХХ, сьогодні у складі Білорусі
української назви, українського(
історично) міста. В нас же є свіжа назва - вулиця Кубанської України. Не бачу логіки в таких рішеннях, це мінус % до КРЖН
Да ї нова назва сумна, Бабин Яр замість Дорогожичів свого часу не проканав
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fox767676
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