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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9831983298339834

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 203
1. Не вище 900
24%
48
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:41

  _hunter написав:
  _hunter написав:
Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.


Так не брестская же.

Я, наверное, слишком длинную цитату дал?..
Нинішня назва походить від української назви міста ХХХ, сьогодні у складі Білорусі


української назви, українського(історично) міста. В нас же є свіжа назва - вулиця Кубанської України. Не бачу логіки в таких рішеннях, це мінус % до КРЖН :) Да ї нова назва сумна, Бабин Яр замість Дорогожичів свого часу не проканав
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:26

  Zebra написав:фішка у тому, що не усім хотілося у Польшу - інстадівки мріяли, про Італію, Францію, Лондон, Іспанію ... зараз перед ними відкриті дверцята - шукай де можна на халяву прилаштуватися через інет - пакуй валізу і їдь на 1-3 роки без візових обмежень.


Так во всех странах по-разному принимают беженцев, нет единого стандарта.
Халява и открытые двери относительны.
Вы точно знаете, что можно устроиться беженцем и путешествовать по Европе задаром ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:только по Киевской области разрушено более 30 тыс квартир

В которых ранее жили 100т человек.
При этом
Население киевской агломерации достигло 7,5 млн жителей
в 2019!!! году.
https://100realty.ua/news/naselenie-kie ... ln-zitelei


То есть процент нуждающихся мизерный.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:10

  Hotab написав:То есть процент нуждающихся мизерный.
мизерный, но от этого потребность в 30 тыс квартирах не исчезла и 30 тыс свободных к заселению квартир с неба не упали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:может и мизерный

У нас сейчас миллионы выехали. Сколько миллионов из них не вернётся?
Моя малая, выехав из окружённого и разьомбленного Чернигова в Польшу, там уже окончила школу и получила польский аттестат. Хочет там поступать. И естественно не вернётся. Таких примеров овермного. (Если что, квартира не пострадала... Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)

К цифрам.
Вы же наверное знаете, что в Киеве официально проживало 3- млн чел, а в области 1.7 млн.
При этом по факту только Киев+пригороды 7.5+ млн человек. Кто эти люди?? Понаехи без киевский прописки. А значит эти 100 т вернулся домой и Киев этого даже не заметит.
Hotab
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