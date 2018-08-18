Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.
Так не брестская же.
Я, наверное, слишком длинную цитату дал?..
Нинішня назва походить від української назви міста ХХХ, сьогодні у складі Білорусі
української назви, українського(історично) міста. В нас же є свіжа назва - вулиця Кубанської України. Не бачу логіки в таких рішеннях, це мінус % до КРЖН Да ї нова назва сумна, Бабин Яр замість Дорогожичів свого часу не проканав
Zebra написав:фішка у тому, що не усім хотілося у Польшу - інстадівки мріяли, про Італію, Францію, Лондон, Іспанію ... зараз перед ними відкриті дверцята - шукай де можна на халяву прилаштуватися через інет - пакуй валізу і їдь на 1-3 роки без візових обмежень.
Так во всех странах по-разному принимают беженцев, нет единого стандарта. Халява и открытые двери относительны. Вы точно знаете, что можно устроиться беженцем и путешествовать по Европе задаром ?
У нас сейчас миллионы выехали. Сколько миллионов из них не вернётся? Моя малая, выехав из окружённого и разьомбленного Чернигова в Польшу, там уже окончила школу и получила польский аттестат. Хочет там поступать. И естественно не вернётся. Таких примеров овермного. (Если что, квартира не пострадала... Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
К цифрам. Вы же наверное знаете, что в Киеве официально проживало 3- млн чел, а в области 1.7 млн. При этом по факту только Киев+пригороды 7.5+ млн человек. Кто эти люди?? Понаехи без киевский прописки. А значит эти 100 т вернулся домой и Киев этого даже не заметит.