Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Нинішня назва, походить від української назви міста Берестя (сьогодні у складі Білорусі), відомого також, як «Брест»; а також Брест-Литовського проспекту (нині — проспект Перемоги), де розташована станція.
Так не брестская же.
Я, наверное, слишком длинную цитату дал?..
Нинішня назва походить від української назви міста ХХХ, сьогодні у складі Білорусі
української назви, українського(історично) міста. В нас же є свіжа назва - вулиця Кубанської України. Не бачу логіки в таких рішеннях, це мінус % до КРЖН Да ї нова назва сумна, Бабин Яр замість Дорогожичів свого часу не проканав
Zebra написав:фішка у тому, що не усім хотілося у Польшу - інстадівки мріяли, про Італію, Францію, Лондон, Іспанію ... зараз перед ними відкриті дверцята - шукай де можна на халяву прилаштуватися через інет - пакуй валізу і їдь на 1-3 роки без візових обмежень.
Так во всех странах по-разному принимают беженцев, нет единого стандарта. Халява и открытые двери относительны. Вы точно знаете, что можно устроиться беженцем и путешествовать по Европе задаром ?
У нас сейчас миллионы выехали. Сколько миллионов из них не вернётся? Моя малая, выехав из окружённого и разьомбленного Чернигова в Польшу, там уже окончила школу и получила польский аттестат. Хочет там поступать. И естественно не вернётся. Таких примеров овермного. (Если что, квартира не пострадала... Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
К цифрам. Вы же наверное знаете, что в Киеве официально проживало 3- млн чел, а в области 1.7 млн. При этом по факту только Киев+пригороды 7.5+ млн человек. Кто эти люди?? Понаехи без киевский прописки. А значит эти 100 т вернулся домой и Киев этого даже не заметит.
Hotab написав:Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)
мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много. Но не все.
Hotab написав:значит эти 100 т вернулся домой и Киев этого даже не заметит.
как бы полмариуполя с Херсоном не понаехали. Посмотрим куда например вы переедете. Домой вернуться канешно можно, я полгода вынуждено просидел на малой родине, но так и не нашел себе там занятие. Друзья (кто там остался) либо на госслужбе либо уже алкаши. Тяжело быть в тонусе когда ты не востребован. А с 5копеек капитала раскрутить свой бизнес не каждому дано.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 20:19, всього редагувалось 3 разів.
Миграция арендаторов внутри Киева. Переезжают из более дешманского жилья в более премиальное. Из же Венеция на оболонскую набережную, с Позняков в Покровский Посад и все в таком же духе. Приезжающих из ранее отъехавших пока невидно
Zebra написав:фішка у тому, що не усім хотілося у Польшу - інстадівки мріяли, про Італію, Францію, Лондон, Іспанію ... зараз перед ними відкриті дверцята - шукай де можна на халяву прилаштуватися через інет - пакуй валізу і їдь на 1-3 роки без візових обмежень.
Так во всех странах по-разному принимают беженцев, нет единого стандарта. Халява и открытые двери относительны. Вы точно знаете, что можно устроиться беженцем и путешествовать по Европе задаром ?
Що для дівчат головне? Правильно: молодість+краса+розум. Українки з їх зовнішністю мають всі шанси влаштуватися добре в тій країні, яку вони оберуть. Як швидко - залежить трохи від її кмітливості та трохи від обставин.
ПС. До Києва продовжують прибувати - і кияни, і понаїхи. Натовпи у метро зростають. Відновлення будівництва не бачу - на будмайданчиках тиша. Я б теж не ризикнула віновити будівництво, поки війна триває.