Додано: Вів 10 тра, 2022 20:11

Hotab написав: Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну) Она просто хочет воспользоваться ситуацией и сменить страну)

Hotab написав: значит эти 100 т вернулся домой и Киев этого даже не заметит. значит эти 100 т вернулся домой и Киев этого даже не заметит.

мог бы спросить что ей раньше мешало). Среди моих знакомых все кто хотел давно выехал, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в поляндию. Им не надо было ждать войны или ещё каких нибудь событий. В то что теперь наконец выедут все не верю, об этом говорили ещё в 90х когда я школу заканчивал, и выезжало тогда очень много. Но не все.как бы полмариуполя с Херсоном не понаехали. Посмотрим куда например вы переедете.Домой вернуться канешно можно, я полгода вынуждено просидел на малой родине, но так и не нашел себе там занятие. Друзья (кто там остался) либо на госслужбе либо уже алкаши. Тяжело быть в тонусе когда ты не востребован. А с 5копеек капитала раскрутить свой бизнес не каждому дано.