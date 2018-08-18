Успіх написав:

jump написав: [quoteНу, тут треба добре все обдумати... - але чим натомість зайнятись? [quoteНу, тут треба добре все обдумати... - але чим натомість зайнятись?

Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%.

вибирайте:Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень.до прикладу:Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню.«Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн.За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні.усе більше квартир йде на ринок-понаїхи вертають своїх краї.ціни йдуть до довоєнних